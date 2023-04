El acuerdo sanitario en Andalucía vuelve a escena

La irrupción en la escena política andaluza del nuevo plan de regadios previsto para el entorno de Doñana, combinado con la más que preocupante situación de sequía que se padece en toda la región –y en todo el país– por la ausencia de precipitaciones, ha relegado al acuerdo con los sindicatos sobre la Atención Primaria, hasta hace poco considerado como el principal obstáculo al que se enfrentaba el Ejecutivo con las municipales a un mes vista.

Dentro de una semana, la mesa sectorial vivirá su enésimo encuentro para tratar de cerrar un acuerdo que se antoja complicado, o al menos así lo era hasta hace unos días. En concreto, después del paréntesis de la Semana Santa (el pasado día 10) ocho horas de negociación concluyeron sin ningún avance. Los sindicatos no aceptan, de ninguna de las maneras, a pesar de la pretensión del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por aclarar que sólo se utilizará la concertación de la Atención Primaria en caso de emergencia sanitaria, que ésta continúe en la orden de tarificación.

Según ha podido conocer este periódico, la inclusión de la misma en la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se hizo sin el conocimiento previo del presidente, Juanma Moreno quien, “de haberlo sabido, la hubiera rechazado de inmediato”, aseguraron fuentes conocedoras de su reacción. Es por ello por lo que la presión sobre los negociadores de la Consejería de Salud se ha incrementado de cara al próximo día 2 de mayo. Es la fecha límite dada desde San Telmo para que la Mesa concluya sus trabajos con un acuerdo sin aristas.

No obstante, cualquier posibilidad de cerrar un pacto con los sindicatos pasa, de manera ineludible, por sacar esa Atención Primaria de la orden de tarificación, algo que, al menos desde la postura que esgrime la Consejería desde que se conociera el contenido de la misma, parece más que alejada. De hacerse, la posición de su titular quedaría más que debilitada, dadas sus constantes manifestaciones (incluso en sede parlamentaria) que apostaban por el mantenimiento de la misma a toda costa.

La cercanía electoral (diez días después comenzará la campaña de las municipales) juega en favor de una postura, la sindical, que se ha visto debilitada por la escasa incidencia de las últimas movilizaciones de los profesionales sanitarios.

A mediados de la semana pasada, la consejera de Salud, Catalina García, explicaba que el Gobierno andaluz mantiene el diálogo para evitar las huelgas de médicos que se repiten cada miércoles y buscará un gran acuerdo en la Atención Primaria sobre el que seguirán negociando “de una manera muy importante y con todos los sindicatos”.

“Queremos que estén todos el 2 de mayo”, apuntaba la consejera, que quiso aclarar que un porcentaje “muy elevado” de centros de salud ya han instaurado un límite máximo de pacientes por facultativo, uno de los aspectos recogidos como irrenunciables por los sindicatos de cara a alcanzar un acuerdo global.

“No es serio”

Pese a las buenas intenciones, las posturas sindicales no parecen haber avanzado en la buena dirección. Según reconoció el representante de UGT en la mesa sectorial, Antonio Macías, “lamentablemente la negociación se está alargando más de lo deseado y los problemas continúan. Cada vez es más difícil el acceso a las consultas y nuestros centros de salud están más que desbordados”.

Según aclaró “el SAS no nos ha trasladado ninguna propuesta nueva y sigue preguntándonos qué puntos queremos incluir o modificar con respecto al que presentaron el pasado día 10. Vemos que hay poca o ninguna preparación de la próxima reunión y falta de una verdadera propuesta que mejore las condiciones laborales de nuestros trabajadores y el acceso de los usuarios a los centros. Nos resulta poco serio que la Administración, ante un problema tan tremendo, no sea capaz de tener claro ya hacia dónde queremos caminar con nuestra Atención Primaria, con qué presupuesto cuenta y las medidas que tiene intención de aplicar para mejorarla”.

Para el representante de UGT, “son muchos días desde el comienzo de las negociaciones, con acuerdos fuera de la mesa sectorial con un solo sindicato que ni siquiera se cumplen, con documentos vacíos de contenido, con reuniones que no conducen a nada, con borradores de órdenes que se publican sin negociar, con una corrección de errores de esa orden que provoca más incertidumbre y con otro intento de corrección que se queda en un cajón porque es peor todavía”. A su juicio “con todo este precedente nuestra percepción sobre la siguiente reunión no puede ser más negativa. Seriedad, propuestas y continuidad en la negociación es lo que hace falta, y hasta ahora no ha habido ninguna de estas tres cuestiones”, aclaró y quiso adelantar que su sindicato “ya ha pedido autorizaciones para movilizarnos el día 4 de mayo en los centros de salud, si no hay avances significativos”.

“Faltan propuestas”

Por su parte, el portavoz de Sanidad de CCOO en Andalucía, Luis González, recordó cómo su sindicato “ya expresó en la última mesa de negociación que la fecha del 2 de mayo no era admisible por esta organización sindical, puesto que las negociaciones estaban abiertas y habían muchas cuestiones que solucionar.

Para CCOO es necesario abrir urgentemente las negociaciones porque abordamos temas muy importantes para los profesionales y para la ciudadanía”. Desde entonces, ni un solo contacto más con el SAS. Desde CCOO quisieron recordar que “al finalizar la última mesa, ya advertimos que los puntos planteados se quedaban cortos y que realizaríamos propuestas que consideramos prioritarias y que deben aparecer en el citado acuerdo”.

Dentro de una semana, acudirán “con ánimo negociador, pero ya hemos advertido a la Administración que, con las propuestas actuales sin concretar y con algunas que echamos de menos, las posibilidades de cerrar un acuerdo, son más que lejanas”.