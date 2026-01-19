Qué se sabe del accidente de tren en Adamuz: descartan el fallo humano

Este domingo un tren de Iryo descarriló en Adamuz camino a Madrid en torno a las 19:45 horas de la tarde. Lo hizo en sus tres últimos vagones, con el infortunio de que en la dirección contraria un tren Alvia 2384 dirección Huelva, que también salió de la vía tras el verse arrollado hacia una cuneta de cuatro metros de profundidad. A media mañana del lunes aún están excarcelando los vagones más complicados. Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, desde la zona cero, ha dicho que los restos del tren Alvia eran un "amasijo de hierro". Óscar Puente, ministro de Transportes, tachó de "raro, muy raro" el accidente en su intervención. La investigación, según dijo, se podía extender un mes. Lo único descartado, de momento, ha sido el fallo humano.

Con esto, ¿qué sabemos del accidente? Primero, que se produjo que a falta de 15 minutos para las 20 horas, el tren 6189 de Iryo descarriló en sus tres vagones traseros e invadió la vía contigua, por la que cir. Puente señaló que, en caso de no haber encontrado ningún tren en la otra vía, no habría que lamentar fallecidos. El alcance se dio a escasos kilómetros de la estación de Adamuz, poco después de pasar una aguja, elemento que sirve para cambiar de vía, si bien el Iryo no hizo uso de esta infraestructura.

El descarrilamiento se produjo en una recta, un punto peligroso, sí, pero los dos trenes, según ha afirmado Álvaro Fernández Heredia, iban por debajo de la velocidad máxima. Uno circulaba a 212 km/h y el otro a 200 km/h, cuando el límte está fijado en los 250 km/h. De ahí que el presidente de Renfe haya descartado, al menos de momento, el fallo humano entre las hipótesis posibles.

Con esto, sobre la mesa ha puesto dos opciones: o bien ha fallado el tren, o bien el problema es de la infraestructura. Puente señaló el domingo por la noche que ambos eran fallos muy poco probables y que todos los expertos consultados señalaban su extrañeza ante lo sucedido. El tren, un modelo Frecciarossa italiano, es nuevo y no llega a los cuatro años, pero no tanto como para estar en el periodo en que dan fallos. Según Iryo, pasó la revisión el pasado 15 de enero. La vía se renovó el pasado mes de mayo.

A esto se suma que el descarrilamiento se produjo en los vagones traseros, que tampoco es natural en este tipo de sucesos. Los expertos apuntan que, a esa velocidad, un tren tarda entre 3 y 5 kilómetros en frenar. Los supervivientes coinciden todos en la misma descripción: una fuerte vibración similar a un terremoto en el interior del ferrocarril italiano antes de que volcasen sus tres últimos coches.

Sobre el terreno hay 16 médicos forenses para la identificación de cadáveres, la Unidad Militar de Emergencias (UME) con 37 militares y 15 vehículos. Además, la Guardia Civil tiene desplegados a 220 efectivos que en estos momentos investigan tanto la frenada de los trenes como los cables. Y un grupo de asistencia psicológica de distintas de organizaciones. También miembros de Protección Civil o Cruz Roja y sanitarios.

La circulación ferroviaria en la línea de alta velocidad sur, la que conecta Madrid con Andalucía está cortada, sin fecha para volver a restablecerse. Juanma Moreno ha asegurado que la catenaria está muy dañada en la zona cero y no se aventura a dar una fecha para su restablecimiento. Maquinaria pesada trabaja en la excarcelación in situ en los vagones más afectados.