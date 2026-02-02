Un accidente de avión en Morón desvía a Rota el tráfico aéreo militar de EEUU rumbo a Irán

La base aérea de Morón, en Sevilla ha quedado cerrada este domingo tras el accidente de un avión de transporte C-17 estadounidense, que forma parte del amplio despliegue militar desplegado por Washington en torno a Irán. El incidente, provocado por el fallo de uno de los cuatro motores durante el despegue, no causó heridos pero dejó el aparato atravesado en la pista tras reventar ocho de sus catorce neumáticos. El aparato "está ya en reparación", según fuentes cercanas al caso.

El cierre temporal de las instalaciones de la base de Morón, que se prolongará hasta el próximo viernes, ha obligado a desviar el tráfico aéreo militar estadounidense hacia Rota, la base naval situada en Cádiz. Este despliegue militar recuerda en envergadura al registrado en junio del año pasado, cuando EEUU respaldó a Israel en los bombardeos contra el programa nuclear iraní durante la denominada Guerra de los 12 días, utilizando las infraestructuras españolas como punto de apoyo logístico.

La operación actual, según las comunicaciones internas de la Fuerza Aérea estadounidense filtradas a redes sociales, resulta inviable sin las bases que Washington mantiene en España y Europa. El viernes anterior al accidente, tres aviones-cisterna KC-135 habían partido desde Morón hacia la base de Al Udeid, en Catar, frente a las costas iraníes.

El bloqueo de la pista ha dejado atascados al menos un avión-cisterna KC-46, especializado en reabastecimiento en vuelo, y varios aviones EA-18, diseñados para interferir y destruir radares e instalaciones de guerra electrónica. El C-17 accidentado, que mide algo más de 50 metros y puede transportar hasta 77,5 toneladas de carga, tuvo que abortar el despegue cuando se produjo el fallo del motor.

La base naval de Rota ha registrado un considerable aumento de actividad aérea desde el cierre de Morón. En los últimos días han sobrevolado esta instalación gaditana, con destino a Oriente Próximo, varios cazas F-22 y F-35, los dos aviones de combate más modernos del arsenal estadounidense. También han llegado a Rota más KC-46 y EA-18, estos últimos especializados en destruir defensas antiaéreas para abrir paso a aviones de ataque a tierra.

Los EA-18 desviados a Rota proceden de Puerto Rico, donde habían sido destinados en diciembre dentro de la Operación Flecha del Sur, que culminó con el apresamiento del dictador venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero. Asimismo, procedentes de esta misma operación son los F-35 avistados en la base estadounidense de Lajes, en el archipiélago portugués de Azores, utilizada habitualmente como escala en los vuelos militares hacia Europa y Oriente Próximo.

El territorio español también ha sido sobrevolado por un E-11A, aeronave especializada en coordinar desde el aire operaciones complejas que involucran diferentes tipos de plataformas (misiles, drones y aviones con especificaciones y misiones variadas). El aparato cruzó desde Asturias hasta Barcelona en su ruta hacia Oriente Próximo.