El abecedario andaluz de 2025: del (A)coso escolar al incendio que amenazó (Z)ahara

H DE HUELGA DEL METAL. Tras un paro de 48 horas los días 18 y 19 de junio, el 23 de junio comenzó una huelga de los trabajadores del metal de Cádiz -un sector que emplea a más de 30.000 personas en la provincia-. Después de días de intensas negociaciones, movilizaciones y algunos episodios violentos con 25 detenidos, UGT llegó a un acuerdo con la patronal sobre el nuevo convenio colectivo el 27 de junio, al que no se sumó la CGT, que finalmente desconvocó también los paros el 8 de julio.

DIARIO DE CÁDIZ