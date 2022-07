Así hemos contado en directo la constitución del Parlamento de Andalucía

El Parlamento andaluz de la duodécima legislatura se constituye este jueves 14 de julio con un total de 77 caras nuevas en su hemiciclo. De los 109 diputados, 55 son hombres y 54 mujeres. El PP andaluz ha acordado ceder a Vox uno de sus puestos en la Mesa de la Cámara, por lo que la formación de Macarena Olona ocupará una de las vicepresidencias. Por Andalucía, por su parte, tendrá una vocalía, con voz pero sin voto.

La jornada, en directo

15:00 Fin de la sesión

Jesús Aguirre, nuevo presidente del Parlamento andaluz, ha levantado la sesión constitutiva de la nueva Cámara tras unas breves palabras en las que ha recordado a los nuevos parlamentarios "el honor" que supone para todos ellos representar a los andaluces, y ha insistido en que desde este foro deben ser una solución a los problemas de los ciudadanos y no un problema más.

14:30 Toma de posesión

Los nuevos diputados han ido prometiendo o jurando su cargo como parlamentarios de la Cámara andaluza.

13:45 Manuel Andrés González (PP-A), Noel López (PSOE-A) y José Ramón Carmona (PP-A), secretarios del Parlamento

Los diputados Manuel Andrés González (PP-A), Noel López (PSOE-A) y José Ramón Carmona (PP-A) han sido elegidos este jueves como secretarios primero, segundo y tercero de la Mesa del Parlamento andaluz, respectivamente, en el transcurso de la sesión constitutiva de la XII Legislatura.

13:30 Ana Mestre (PP-A), Irene García (PSOE-A) y Mercedes Rodríguez (Vox), vicepresidentas del Parlamento andaluz

Ana Mestre (PP-A), Irene García (PSOE-A) y Mercedes Rodríguez (Vox) han sido elegidas vicepresidentas primera, segunda y tercera de la Mesa del Parlamento andaluz, respectivamente, en la sesión constitutiva de la XII Legislatura. Las tres se estrenan en el órgano de gobierno de la Cámara autonómica.

Ana Mestre, candidata del PP-A, parlamentaria por Cádiz y delegada del Gobierno andaluz en dicha provincia en la pasada legislatura, ha cosechado 51 votos. La parlamentaria del PSOE-A Irene García, también diputada por Cádiz y presidenta de la Diputación Provincial hasta hace unas semanas, ha acumulado 30 apoyos. Y, por último, Mercedes Rodríguez, diputada de Vox por Almería, ha sido elegida para ocupar la vicepresidencia tercera del Parlamento tras recibir 21 votos (los 14 de su partido y siete que le ha cedido el PP-A.

13:10 Olona niega "mercadeo" con el PP por el puesto en la Mesa del Parlamento y descarta "contraprestaciones"

La portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Macarena Olona, ha señalado que no ha habido "ningún tipo de mercadeo indigno" por parte de su formación con el PP-A para que le haya cedido la Vicepresidencia tercera en la Mesa del Parlamento y por tanto "no significa que Vox vaya a dar nada a cambio", de modo que desarrollarán una "oposición leal, que no rendida" al Gobierno andaluz.

13:00 Jesús Aguirre, nuevo presidente del Parlamento

El diputado del PP-A por Córdoba y ex consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha sido elegido presidente del Parlamento de la XII legislatura con los únicos votos de los 58 diputados del PP-A. Los otros 51 diputados de la Cámara (PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía) han votado en blanco, mientras que no se ha producido ningún voto nulo.

Jesús Aguirre se ha convertido en el primer presidente del Parlamento que tiene el PP-A en la historia de la autonomía, ya que con anterioridad lo han sido del PSOE-A, de IU-CA y de Ciudadanos en la última legislatura.

Pasadas las 12:00 se ha iniciado el acto de constitución del Parlamento de la XII legislatura, con la conformación de la Mesa de Edad, que precisamente está presidida por Jesús Aguirre por ser el diputado de más edad y lo han acompañado los dos diputados más jóvenes, José Manuel Gómez Jurado, de Por Andalucía, y Montserrat Paz, del PP-A.

Aguirre ha dado la bienvenida a los nuevos diputados y a los invitados a la sesión constitutiva de la "catedral de la democracia". Aguirre ha preguntado a todos los grupos si tenían propuesta para la Presidencia del Parlamento y el único que ha comunicado una ha sido el PP-A, la de su persona. A continuación, se ha procedido a la votación.

12:30 Invitados a la sesión constitutiva

El ex presidente socialista de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla; ex presidentes del Parlamento como Javier Torres Vela, y el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, son algunos de los invitados que han acudido a la sesión.

También se ha podido ver a la presidenta saliente del Parlamento, Marta Bosquet (Cs); alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz; las secretarias generales de UGT-A y CCOO-A, Carmen Castilla y Nuria López, respectivamente; el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, y el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu.

También estaban la presidenta de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Carmen Núñez; el presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía, Antonio Checa; el viceconsejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Antonio Sanz, el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos; el senador del PP-A por designación autonómica Javier Arenas o la también senadora por designación autonómica Pilar González (Adelante Andalucia).

Además, los consejeros de Cs que permanecen en el Consejo de Gobierno en funciones, encabezados por el vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, han ocupado sus escaños en la bancada del Ejecutivo andaluz al inicio del pleno.

12:15 Espadas pide a Moreno que ejerza la mayoría con respeto a la pluralidad

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha pedido a Juanma Moreno que ejerza la mayoría absoluta desde el respeto a la pluralidad y le ha instado a formar un gobierno "transparente y abierto al control" de la oposición. En este nuevo mandato, en el que el PSOE-A cuenta con 30 diputados, tres menos que en el anterior, Espadas quiere llevar a cabo una oposición "visible, un control exhaustivo" a la labor del Gobierno andaluz.

Por delante, el dirigente socialista tiene cuatro años para generar la confianza suficiente entre los andaluces e intentar recuperar el Gobierno andaluz, ha destacado.

12:05 Teresa Rodríguez: las dos diputadas de Adelante serán "las leonas del escudo" de Andalucía

La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha asegurado que las dos diputadas de la formación que han logrado escaño serán "las leonas del escudo de Andalucía". "Pondremos voz a todos los colectivos y conflictos que en Andalucía necesitan de un andalucismo de izquierdas", para lo que ha puesto como ejemplo el conflicto con Abengoa.

"No está siendo atendido por la Junta de Andalucía ni tiene la atención suficiente por la gravedad que supone" perder una empresa de un "sector puntero" como el tecnológico, ha afirmado. "Este Parlamento debe pronunciarse lo antes posible. Nos empeñaremos en que esta Cámara apoye a los trabajadores y la necesidad de rescatar a la empresa", ha subrayado.

12:00 Nieto asegura que Por Andalucía trabajará con el PP-A

Inmaculada Nieto, portavoz del grupo parlamentario de Por Andalucía, ha asegurado que sus representantes buscarán trabajar con el PP-A para mejorar las iniciativas que entiendan deben mejorarse: "No vamos a renunciar a hacer propuestas", ha subrayado Nieto.

Ha destacado que son "conscientes de la correlación de fuerzas", pero que Andalucía "tiene muchos retos y muchas decisiones importantes que afrontar" y que "hay que buscar un cauce constructivo".

11:55 Espadas rechaza que el PSOE-A ceda un puesto en la Mesa a Por Andalucía

"Tendría escaso sentido plantear que quien tiene 30 diputados cediera un miembro de la Mesa a quien ahora tiene cinco", ha dicho el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas. Ha pedido que "no tergiversemos las cosas", porque "las cosas son claras": "El Partido Socialista, en base a su representación, tiene dos miembros en la Mesa", y el PP-A "tendría cuatro asegurados en base a su representación", y "podría tener cinco si hubiera considerado imponer su mayoría absoluta".

11:30 Moreno espera reciprocidad de Vox a la "generosidad" del PP-A con la Mesa del Parlamento

Juanma Moreno ha confiado en que haya reciprocidad por parte de Vox a la "generosidad" que el PP-A ha tenido al cederle la vicepresidencia tercera en la Mesa del Parlamento, y ha lamentado que el PSOE-A no haya querido ceder uno de sus dos puestos para que el grupo Por Andalucía pudiera también estar presente con voz y voto.

11:15 Moreno acusa a Sánchez de "podemizarse"

Juanma Moreno ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "podemizarse" a través de los anuncios realizados durante el Debate del estado de la Nación, como nuevos impuestos a los beneficios de las eléctricas o de los bancos, "para intentar aguantar esta legislatura". "Es un viraje más", ha sostenido.

11:00 Moreno elige a Toni Martín como portavoz parlamentario del PP-A

Juanma Moreno ha anunciado este jueves que va a proponer al vicesecretario general del PP-A y diputado electo por Sevilla, Toni Martín, como portavoz del Grupo Popular en el Parlamento andaluz.

Además, ha avanzado que va a proponer a la diputada electa por Cádiz, Ana Mestre, para ocupar la vicepresidencia primera de la Mesa del Parlamento; al parlamentario por Huelva Manuel Andrés González para la secretaría primera, y al diputado por Málaga José Ramón Carmona para la secretaría tercera.

👏🏽 Llegada del presidente @JuanMa_Moreno al Parlamento de Andalucía donde se inicia hoy la XII legislatura.#AndalucíaAvanza pic.twitter.com/8jvgm50AQF — PP de Andalucía (@ppandaluz) July 14, 2022

10:40 Bosquet aconseja a Aguirre "mucha paciencia y mucha templanza"

La ya expresidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, ha aconsejado a su sucesor, Jesús Aguirre, "mucha paciencia y mucha templanza" en su nuevo papel que comienza este jueves.

"Creo que he tenido aciertos y errores", ha comentado en declaraciones a Canal Sur Radio, apuntando en específico como un punto positivo haber "hablado con mucha gente", algo que se ha mostrado convencida que también hará Aguirre.

10:30 Bendodo asumirá Salud hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno

La Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior en funciones de Elías Bendodo asumirá las competencias de la Consejería de Salud y Familias hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno andaluz, una vez que Jesús Aguirre haya dimitido al frente de este último departamento para asumir la Presidencia del Parlamento.

10:15 Por Andalucía

La diputada electa por Málaga Inmaculada Nieto (IU) será la portavoz del grupo parlamentario de la coalición Por Andalucía, mientras que el diputado de Cádiz Juan Antonio Delgado (Podemos) ocupará la portavocía adjunta.

10:00 Composición de la Mesa del Parlamento

Vox ocupará una Vicepresidencia en la Mesa del Parlamento andaluz de la XII legislatura cedida por el PP y Por Andalucía contará con un vocal con voz pero sin voto, según un acuerdo alcanzado por los grupos a pocas horas de la sesión constitutiva de la Cámara.

Los nuevos parlamentarios

De los 58 diputados que ha conseguido el PP-A, 42 se estrenan en el escaño, entre ellos cuatro consejeros del actual Gobierno andaluz que tuvieron durante la última legislatura su espacio en el hemiciclo como miembros del Ejecutivo pero no como parlamentarios.

Así, entran Elías Bendodo, titular en funciones de la Presidencia, Administración Pública e Interior; Juan Bravo, de Hacienda y Financiación Europea; Patricia del Pozo, de Cultura y Patrimonio Histórico; y Jesús Aguirre, de Salud y Familias, que será el presidente del Parlamento.

También se suman al grupo parlamentario popular la que fuera viceconsejera de Salud, Catalina García, y las ex delegadas del Gobierno de la Junta en Almería, Cádiz, Jaén y Málaga, María Isabel Sánchez, Ana Mestre, María Isabel Lozano y Patricia Navarro, respectivamente, que, de hecho, comenzaron la undécima legislatura como parlamentarias pero renunciaron al escaño para asumir esas responsabilidades.

En el PSOE-A, de los 30 escaños que ha obtenido, 22 se incorporan para la XII Legislatura. Entre ellos figuran el secretario general, Juan Espadas, que no era diputado, y el secretario de Organización, Noel López, así como la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García. Estos dos últimos formarán parte de la Mesa de la Cámara.

En lo que a Vox respecta, se estrenan también nueve de los 14 diputados que ha conseguido este 19J, incluida su candidata a la Presidencia de la Junta, Macarena Olona, que será la portavoz del grupo, toda vez que repiten Rodrigo Alonso por Almería, Manuel Gavira por Cádiz, Alejandro Hernández por Córdoba, Rafael Segovia en Huelva, y Benito Morillo por Jaén.

Por Andalucía aporta cuatro diputados nuevos -tres de Podemos y una de Más País- de los cinco que ha logrado en estas elecciones, de forma que sólo repite su candidata a la Junta, Inmaculada Nieto (IU). Regresa al Parlamento la profesora de Derecho Constitucional Esperanza Gómez, que fue diputada de Podemos en la décima legislatura y ahora es la líder de Más País Andalucía, y aterrizará en la Cámara andaluza el hasta hace dos semanas diputado de Unidas Podemos por Cádiz Juan Antonio Delgado.

Finalmente, las dos diputadas que representarán a Adelante Andalucía en esta legislatura, Teresa Rodríguez y Maribel Mora -por las circunscripciones de Cádiz y Sevilla, respectivamente- ya ocupaban escaños en la undécima.