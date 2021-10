Andalucía permite beber y comer en espectáculos públicos en aquellos municipios en nivel 0

La Consejería de Salud permitirá el "consumo de bebidas y alimentos en la zona de público" de los "espectáculos públicos o eventos multitudinarios" que se celebren en municipios en nivel cero de alerta sanitaria y con una tasa de incidencia acumulada inferior a 50 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. La tasa media de Andalucía de este jueves ha sido del 36,8, aunque un tercio de la comunidad no ha bajado aún al nivel más bajo de riesgo.

Así se recoge en una orden de la Consejería que ha entrado en vigor este jueves, un día después de su publicación en un número extraordinario del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, por la que se modifica la orden de 7 de mayo de 2021. Ésta establecía los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la contención de la Covid-19 finalizado el estado de alarma.

La orden que modifica esta nueva de la Consejería de Salud creaba el nivel cero de alerta sanitaria, que se suma a los ya existentes 1, 2, 3 y 4, y con el que se suprimen con carácter general las limitaciones horarias en el desarrollo de actividades y las limitaciones de aforos impuestas por la pandemia.

Al regular los "cines, teatros, auditorios, establecimientos especiales para festivales, circos de carpa y espacios similares", así como para los "recintos al aire libre y en otros locales y establecimientos destinados a actos y espectáculos públicos", en el nivel cero se establecía en la orden de la semana pasada, entre otras cuestiones, que en "espectáculos públicos o eventos multitudinarios (...) no se permitirá el consumo de bebidas o alimentos en la zona de público, debiendo realizarse en las zonas habilitadas para ello para cada sector, que respetarán las medidas establecidas para establecimientos de restauración".

Mascarillas siempre obligatorias

La orden que entra en vigor este jueves entiende que ese apartado "precisa modificarse ante la reducción de la tasa de incidencia acumulada a menos de 50 casos por 100.000 habitantes en 14 días", de forma que "se estima oportuno, al igual que ya se permite en otros ámbitos, que pueda permitirse el consumo de bebidas o alimentos en la zona de público, siempre que para tales espectáculos y eventos ello esté autorizado por su normativa de aplicación".

Con esta modificación, la orden sigue determinando que, "en el caso de espectáculos públicos o eventos multitudinarios será obligatorio el uso de la mascarilla aunque se celebren en espacios al aire libre", así como "se establecerán sectores independientes de máximo 1.000 personas respetando en todo momento las normas de seguridad y evacuación". "Se designará un punto de acceso a cada sector con servicios independientes" y "no será necesaria realizar la evaluación de riesgos por la autoridad sanitaria", añade también la nueva orden, que elimina así la mención a que "no se permitirá el consumo de bebidas o alimentos en la zona de público".

Por otra parte, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha asegurado que "no espera repunte" de los contagios durante el puente del Pilar, "sencillamente porque el índice de vacunación está rondando el 90% y la vacunación es la solución". Así ha respondido a preguntas de los periodistas en el Parlamento antes de dar comienzo la comisión de Salud, en las que ha destacado que "estamos al 89,9% de vacunación completa en población diana por encima de 12 años, lo que nos da cierta tranquilidad y no tenemos constancia de cepas más virulentas ni cepas que no sean sensibles a los anticuerpos o bien por vacunación o bien por inmunidad adquirida el propio contagio".

Los datos "llaman al optimismo y máxime cuando ayer vimos que ya cuatro quintas partes de Andalucía están a nivel cero y la tendencia sigue siendo a que el resto de Andalucía vaya cogiendo poco a poco ese nivel cero", ha afirmado el titular andaluz de Salud.