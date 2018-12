El PP muestra sus recelos hacia la voluntad real de cambio de Ciudadanos

El candidato del PP, Juanma Moreno, ha expresado este jueves sus recelos hacia la actitud de Ciudadanos en la negociación. "Al día de hoy no hay ningún acuerdo", ha explicado Moreno en la sede de la patronal agraria Asaja. Ciudadanos ha suspendido la reunión técnica que estaba prevista para esta mañana

"Si en Andalucía no hay cambio, la culpa será de Ciudadanos"

Esta opinión coincide con la de otras fuentes populares que han declarado que su partido está por el "cambio en Andalucía, no por medio cambio". El acuerdo programático entre PP y Ciudadanos está prácticamente redactado y se esperaba que fuese firmado el martes o el miércoles, pero ahora es posible que la negociación se prolongue hasta el próximo día 26, horas antes de que se constituya el Parlamento. "Si en Andalucía, no hay cambio, el culpable será Ciudadanos", han añadido estas fuentes.

El temor de los populares se ha agravado después de que la presidenta de la Junta en funciones, Susana Díaz, se comparase el miércoles con una "reina blanca" que en una maniobra de ajedrez espera a un movimiento sorpresa. "A Susana Díaz le dieron el 2 de diciembre el jaque mate", ha declarado Moreno.

El PP ha advertido a Ciudadanos que si el acuerdo no se produce para el momento de la constitución de la Cámara, su grupo presentará a un candidato a presidente para que los partidos decidan si hay cambio o no. El acuerdo entre ambas formaciones pasa por que el presidente del Parlamento sea de Ciudadanos, pero los naranjas vienen insistiendo en que el PSOE debe apoyarles también para evitar el voto de Vox. El PP no acepta votar con los socialistas al entender que eso sería "el medio cambio".

"El PSOE no puede formar parte del cambio, eso sería muy grave", ha avisado Moreno al respecto de una posibilidad

El día 27 como límite

En el PP no las tiene todas consigo. Así lo declaran públicamente. Ése ha sido el tono que ha mantenido este mediodía el presidente del PP-A, Juanma Moreno, quien aunque cree que "hay voluntad" por parte de las dos formaciones para el acuerdo, "nada hay hablado sobre el Gobierno, las consejerías o la Mesa del Parlamento. La voluntad debe quedar plasmada y hay seguir avanzando".

Y, aunque hay voluntad, desde el PP instan a sus interlocutores de la formación naranja a que se tomen el calendario "muy en serio". La constitución de la Mesa de la Cámara es el día 27, que es por tanto la fecha límite para que pacto entre los dos partidos. "Nosotros estamos dispuestos a hablar todos estos días, incluso la tarde del día 24 y la mañana del 25", ha comunicado Moreno.

Las suspicacias del PP

Los motivos de la suspicacia del PP no se fundamentan sólo en un suceso. El último se ha producido hoy. Moreno ha informado de la suspensión de la reunión técnica prevista para hoy entre las dos formaciones, aunque espera que haya fumata blanca en las próximas horas. "Espero que mañana haya una acuerdo programático y, si no, el lunes", ha dicho Moreno.

Desde Ciudadanos trasladan que necesitan más tiempo de análisis y trabajo, algo que comprenden en las filas del PP. "Lo incomprensible", ha señalado Moreno, "es que no nos reunamos todos los días", pues lo que demandan los electores y los andaluces es "concreción y avanzar".