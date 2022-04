Elecciones Andalucía: el Gobierno trabaja con la previsión electoral del 19 ó 26 de junio

19 ó 26 de junio. Éstas son las fechas en las que se celebrarán las elecciones andaluzas, toda vez que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, no ha adelantado a Ciudadanos la firma del decreto de disolución del Parlamento. Si la cita fuera el 12 de junio, la disolución se debería publicar este martes en el BOJA. Algunas fuentes sostienen que, para ello, es necesario firmarlo el día antes, pero la publicación también puede ser inmediata.

Juanma Moreno reúne este martes al Consejo de Gobierno en Málaga, y el mensaje que ha trasladado a los consejeros es que sigan con la agenda del mes de junio. Esto es, que aún se contempla, incluso, que se convoque para el 26 de junio, por lo que se celebraría el pleno de abril en el que está previsto aprobar la ley de Economía Circular y el resultado de la comisión de la Faffe.

Ese domingo de junio conlleva el riesgo de que ya habrían comenzado las vacaciones escolares, y muchas familias de la Andalucía interior comienzan a trasladarse a segundas residencias desde ese mismo fin de semana.

Con independencia de la exactitud de la fecha, lo cierto es que ya se da por seguro que habrá adelanto al mes de junio, de modo que se podría formar Gobierno durante el verano. Depende del resultado y de la fortaleza del primer partido, la elección del presidente, así como la formación del Gobierno, podría fijarse para el mes de junio.

De adelanto no hay duda porque todas las estrategias de los presidentes andaluces para justificar los adelantos electorales se parecen, y la de Juanma Moreno es casi un calco de la última seguida por Susana Díaz. En ese caso, ¿será también Juan Marín, aliado parlamentario de la socialista y socio de Gobierno del popular, el último en enterarse? El vicepresidente de la Junta, líder de Ciudadanos, ha asegurado este lunes en una entrevista en Canal Sur Televisión: "Me sorprendería mucho que Juanma convocase mañana [por este martes], porque aún no me ha llamado".

Juanma Moreno puso a calentar la máquina del adelanto hace varias semanas. Autorizó a sus consejeros de Hacienda y de Economía a que se posicionasen a favor del adelanto de junio, con el argumento de que hay que contar con un Presupuesto de 2023 antes de que finalice este año. Es el único argumento de peso. Después, Juanma Moreno se justificó en la inflación, en los avisos del gobernador del Banco de España, que no pasa por ser, precisamente, un estratega político.

Durante toda la Semana Santa, ha relacionado la meditación religiosa de los cofrades, y él lo es, con la política. Señor, dime qué es bueno para Andalucía. Y, por último, está hablando con representantes de muchos sectores. Calco de la estrategia de abrazo de Susana Díaz, que buscaba en esas conversaciones el apoyo a esos adelantos electorales, inducido por los propios argumentos de la entonces presidenta de la Junta.

Juan Marín habló con el presidente el Miércoles Santo, y de esa conversación se extrajo que Moreno iba a convocar elecciones en junio. Marín cree que Moreno no convocará mañana porque aún no le ha llamado. "Me sorprendería mucho", ha subrayado. Claro, que lo puede hacer a lo lago del día de hoy, pero lo que a Marín no le vale fue lo que le hizo Susana Díaz, que le avisó el primero, porque era su aliado, pero con la rueda de prensa ya convocada.

Juan Marín y Juanma Moreno son aliados de Gobierno y amigos, y por eso el vicepresidente opina que el presidente cumplirá con su palabra y le avisará con tiempo. Puede que el martes siguiente, para que sea el 19 de junio.

"Por interés partidista"

No obstante, el vicepresidente no está de acuerdo con este adelanto electoral. Él opina que Juanma Moreno convoca por "interés partidista", "porque si no, no lo comprendo". "Andalucía no puede esperar cuatro meses", ha indicado el vicepresidente, que basa esta afirmación en que el Gobierno en funciones tiene limitadas las competencias y no sería capaz de administrar 5.600 millones de euros.

Lo cierto es que, en las economías abiertas como las andaluzas, el Gobierno tampoco es el motor del sistema. Las perspectivas para el mes de mayo y el verano en el sector del turismo y la hostelería son muy buenas, como se ha demostrado esta Semana santa. Sin embargo, al presidente le preocupa el alza del IPC, y las tensiones que puedan generarse entre trabajadores y empresas durante la negociación de las subidas salariales.

La razón electoral existe, pero no significa que Juanma Moreno vaya a acertar en el adelanto. Desde hace más de un año, las expectativas de Vox no paran de crecer en Andalucía, mientras que bajan un poco las del PP, puesto que ambos partidos son vasos comunicantes, y se estancan las del PSOE. Ciudadanos corre el riesgo de no llegar a tener grupo parlamentario, para lo que necesita cinco escaños.

La predicción de San Telmo es que la elección de Alberto Núñez Feijóo ha supuesto un parón en esta tendencia, pero no un punto de inflexión; si creyese en ello, sería mejor la fecha de octubre que la de junio.