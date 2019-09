El Gobierno andaluz presentará el Presupuesto de 2020 en octubre

El Gobierno andaluz presentará el proyecto de Presupuestos de 2020 "a finales de septiembre o primeros de octubre". El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha realizado este anuncio hoy lunes en Madrid. "Seremos la primera comunidad en aprobarlos", ha valorado Juanma Moreno, que ha explicado que estas cuentas volverán a recoger una bajada de impuestos. Sin detallar mucho, ha indicado que el tramo autonómico del IRPF bajará medio punto y que habrá una rebaja de las tasas. También se ha comenzado a estudiar el Impuesto sobre el Patrimonio, pero no hay ninguna conclusión por el momento.

Andalucía cerrará 2019 con un incremento del PIB algo mayor al previsto en el Presupuesto. Se anotó un 2,1%, pero estará entre el 2,3% y el 2,5%. No obstante, las predicciones hablaban más del 2,3 que del 2,1, aunque así se recogió en las cuentas. Pero el problema principal que su consejero de Hacienda, Juan Bravo, tiene para enviar el proyecto al Consejo de Gobierno es la previsión sobre 2020, que debe hacer el Ejecutivo e funciones de Pedro Sánchez. A ello se suma el problema de que el Gobierno central no está actualizando las entregas a cuentas que llegan a las comunidades ni facilita el ingreso de un mes más de IVA. Según la Junta, eso significan 1.350 millones de euros que debe Madrid.

Juanma Moreno ha argumentado que, con ese retraso, "el Ministerio de Hacienda no está animando a que incurramos en déficit, nos obliga a que el objetivo de estabilidad no sea viable". Después ha matizado su advertencia, y ha dicho que "estiraremos el euro público". Tal como lo ha contado, la Junta tiene tres opciones para paliar ese retraso: o tirar de déficit, lo que supondría incumplir el objetivo del 0,1% de 2019; o recortar gasto, lo que entiende como imposible en estos momentos, o ajustar la eficiencia. Según el presidente, se hará esto último.

Además de la rebaja de impuestos, el Presupuesto de 2020 irá acompañado de un decreto de simplificación de los trámites administrativos, un "plan confianza" para saldar deudas y obligaciones atrasadas y la creación de la figura del "personal manager". Esto último significa que las empresas que vayan a invertir en Andalucía tendrán una única persona como interlocutora para todos los trámites. También modificará la Ley del Suelo para regularizar las viviendas ilegales, que estima llegan a las 300.000 en toda la comunidad.

En estos momentos, la principal preocupación del Gobierno andaluz se centra en conseguir que el Ministerio de Hacienda le actualice al alza las entregas mensuales. Moreno ha enviado una carta a Pedro Sánchez para que reúna al Consejo de Política Fiscal y Financiera, y él se ha puesto en contacto con otros presidentes autonómicos del PP para hacer un frente común.

No obstante, el Gobierno andaluz confía en que Hacienda termine pagando, porque la situación de algunas comunidades es crítica por falta de tesorería. No es el caso andaluz, que siempre podría desahogarse con un incumplimiento del déficit. La razón del Ministerio para no actualizar las entregas es que se encuentra en funciones y no puede aprobar un decreto para ello.