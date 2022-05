Galardón para dos jóvenes arquitectos andaluces

Un gaditano y un sevillano han sido elegidos entre los mejores 40 arquitectos y diseñadores menores de 40 años de Europa: Konstantino Tousidonis y Fernando Mena. Estas jóvenes promesas arrancaron en septiembre de 2014 y desde entonces llevan dedicados" en cuerpo y alma a su trabajo, ilusión y en general a la que es su vida". El pasado mes de abril se anunció la lista de ganadores. En menos de diez años, su estudio, ubicado en la sevillana calle Álvarez Quintero, ha sido galardonado como uno de los estudios de arquitectura con mayor proyección de Europa. El galardón, conocido con el nombre de Premio Internacional Europe 40under40 2022 les será entregado el próximo mes de diciembre en Atenas.

La distinción, otorgada por The Chicago Athenaeum y The Centre for Architecture Art Design and Urban Studies, tiene el objetivo de reconocer la labor de "prometedores jóvenes arquitectos y diseñadores de Europa". El programa está dirigido a apoyar el talento de estos jóvenes "que influirán en el futuro próximo del diseño, el pensamiento y cuya labor impactará directamente en los entornos y ciudades europeas e internacionales".

El jurado ha valorado la calidad de su obra construida entre las que se encuentran... La huerta de las Palmeras, Asunción y La Casa de la Cruz. Konstantino, de Cádiz, y Fernando, de Sevilla, son llamados a ser la nueva generación sobre la que poner el foco y que serán los nuevos talentos a seguir. En ediciones anteriores arquitectos consagrados recibieron el galardón, tales como el danés Bjarke Ingels, los holandeses MVRDV, Sol89 o Barozzi Veiga.