División entre los socios del Gobierno andaluz (PP-Cs) por la movilidad entre provincias a partir del lunes

La posibilidad de que la movilidad entre provincias no llegue a Málaga y Granada el próximo lunes ha provocado una llamativa disensión entre los socios del Gobierno andaluz. En Ciudadanos tienen claro, como avanzó Juan Marín el lunes en un desayuno informativo, que si no se produce el avance unitario de toda la comunidad, en las provincias que alcancen la fase 3 podrían permitirse los viajes.

En el PP se muestran reacios, pues consideran que todas las provincias deben ir al mismo ritmo para que se abra la veda de los viajes entre territorios, como defendió Elías Bendodo ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Populares y naranjas coinciden en reclamar al Gobierno central que el pase a la fase 3 sea unificado, aunque Granada y Málaga sólo permanezcan en la fase 2 una semana. En el Ejecutivo andaluz recuerdan que el periodo de 14 días por fase no figura "en ningún BOE" y que el ministro Salvador Illa aludió a la posibilidad de acortar estos periodos si la evolución de la pandemia era buena. Pero a partir de ese punto hay discrepancias.

El Gobierno central deja en manos de los Ejecutivos autonómicos que alcancen la fase 3 decidir si abren la movilidad interprovincial. Esta potestad ha provocado división en San Telmo. Se dejó ver en las intervenciones de Bendodo y Marín y este miércoles la situación se ha repetido en el Parlamento. Los portavoces de Ciudadanos y PP han mostrado posturas contrarias en sus comparecencias previas al Pleno de esta tarde.

"No pueden pagar justos por pecadores, aunque en esto no hay pecadores", ha dicho Sergio Romero, de Ciudadanos. "Tenemos que defender a todos los andaluces", ha insistido antes de reclamar al Gobierno central que "deje los criterios ideológicos" y permita el avance de todas las provincias el lunes próximo. No obstante, en caso de que Málaga y Granada tengan que esperar una semana más, Romero se ha mostrado partidario de que entre Sevilla, Huelva, Cádiz, Jaén y Córdoba pueda haber comunicaciones.

El principal argumento para permitir esta movilidad es económico, ya que en las zonas costeras de Huelva y Cádiz esperan la llegada de visitantes del resto de la comunidad, a la espera de que se levanten el resto de limitaciones. De esto no podría beneficiarse Almería, ya que para llegar o salir de la provincia más oriental de Andalucía hay que pasar obligatoriamente por Málaga o Granada.

A este argumento ha aludido Dolores López, parlamentaria popular y secretaria general de la formación en Andalucía para defender que "no vamos a permitir una Andalucía a dos velocidades". La dirigente del PP ha aludido incluso a la posibilidad de un efecto llamada hacia Cádiz y Huelva del resto de provincias de interior que avancen a la fase 3 el lunes.