Críticos socialistas de Sevilla urgen a señalar al candidato alternativo a Susana Díaz

No son todos los críticos ni son una mayoría, pero los militantes socialista de la corriente 'Hacer más PSOE' fueron de los primeros que levantaron la voz a favor de la renovación en este partido, una vez que Susana Díaz perdió el Gobierno de la Junta. Ahora, Carmen Tovar, una de las voces de este grupo heterogéneo, que fue alcaldesa de Castilleja, vicepresidenta de la Diputación de Sevilla y delegada del Gobierno andaluz en esta provincia, cree que ha llegado el momento de elegir, o de señalar de modo claro, a la persona que vaya a enfrentarse a la ex presidenta en unas elecciones primarias para elegir el secretario general del PSOE andaluz.

"Nosotros no queremos que Susana Díaz se vaya, ni que se vaya Verónica Pérez, lo que queremos es ganarles en unas primarias", comenta la ex alcaldesa en una conversación mantenida con este diario. "Creo que hay un consenso en muchas provincias, y eso es lo que nosotros venimos notando, a favor de la renovación de la dirección, y es tiempo de que salga ya un candidato alternativo a Susana Díaz, porque ella, aprovechando la institucionalidad del cargo, está haciendo campaña por toda Andalucía", explica Castilleja, en relación a la apretada agenda de viajes de la ex presidenta por las provincias de la comunidad.

'Hacer más PSOE' no se decanta, en este momento, por ninguna de las posibles alternativas, pero de las palabras de Tovar se entiende que estarán donde se encuentren la mayoría de críticos. Si, tal como parece, Juan Espadas, alcalde de Sevilla, fuese el candidato, le otorgarían el apoyo de cara a las elecciones primarias. El grupo de Tovar, donde también está el ex alcalde de El Coronil Jerónimo Guerrero, también presentará un candidato a las elecciones para la secretaría provincial de Sevilla, dirigida ahora por Verónica Pérez.

Este grupo ha mantenido durante estos dos años un debate constante sobre el futuro del PSOE de Andalucía, en encuentros que ha mantenido en muchos municipios sevillanos y en contactos mantenidos con otras provincias. En plena pandemia, ha organizado encuentros digitales con todos aquellos que se podían prefigurar con candidatos de los críticos. Los jienneses Felipe Sicilia y Ángeles Férriz, el onubense Mario Jiménez o el sevillano Miguel Ángel Vázquez han participado en conferencias donde se debatía, después, con militantes conectados a las redes.

El próximo jueves presentan su documento en la agrupación de Triana, que es una de las más numerosas de Sevilla y donde milita la ex presidenta de la Junta.

"Nosotros esperamos a después de las elecciones -explica Tovar, porque entendíamos que el partido estaba en estado de shock, pero fue pasando el tiempo y no se reaccionaba, así que nos pusimos a debatir y a formular un documento basado en las conclusiones del 39º Congreso Federal y, sobre todo, en la participación de los militantes. Vemos que se está haciendo una oposición muy débil, basada en personas que han sido consejeros, que recurren al 'y tú más', y que están dejando que un presidente como Juanma Moreno se proyecte bien, cuando este partido siempre tuvo a la derecha a raya en Andalucía".

Sevilla es, probablemente, la provincia andaluza donde a Susana Díaz le quede más apoyos. Cuenta con el respaldo de la secretaria provincial, Verónica Pérez, y del presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, a quien salvó in extremis de ser sustituido por el comité federal de listas. 'Hacer más PSOE', a quien Rodríguez Villalobos tildó de "insignificantes", no representa la única corriente crítica con Susana Díaz en esta provincia. Uno de los referentes es el alcalde de Dos Hermanas, Quico Toscano, que ha intentado que Susana Díaz recapacite y deje paso a una alternativa en lo que supondría un congreso de consenso. No ha sido así. José Luis Ábalos, número dos del PSOE federal, comprobó hace unos meses en Sevilla que la ex presidenta quiere dar la batalla.

Pero de este epicentro del susanismo que es Sevilla ha surgido quien será, con casi toda probabilidad, su alternativa: Juan Espadas, alcalde hispalense. Espadas ya ha mantenido una conversación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que acordaron que él daría el paso, aunque no se fijó la fecha del cuándo. Todo parecía inminente, pero en medio se colaron las elecciones autonómicas de Madrid.

En cualquier caso, hay un consenso extendido entre todos los críticos andaluces de que deben apoyar a un único candidato, y Ferraz ya ha escogido a Juan Espadas, aunque éste aún no haya comunicado, de modo público, que dejará la Alcaldía para ser el candidato socialista. El PSOE andaluz celebrará su congreso regional después del federal, que es en octubre en Valencia, pero Espadas tiene que anunciar su disposición mucho antes. Cuando se elijan los delegados al congreso de Valencia, se sabrá cuál es la relación de fuerzas entre las dos corrientes, la susanista y la crítica.

Carmen Tovar sostiene que la crisis que vive el PSOE andaluz se mantiene desde 2016, cuando Susana Díaz confrontó con la Ejecutiva de Pedro Sánchez su postura ante la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Llegó el congreso posterior, en el que Sánchez ganó las primarias a la entonces presidenta, pero Carmen Tovar entiende que, lejos de cerrarse un consenso como suele ser normal después de los cónclaves, la dirección andaluza siguió haciendo oposición a la federal.

Sólo con motivo de las últimas elecciones generales, Susana Díaz llegó a un acuerdo con Pedro Sánchez que se ha mantenido hasta hace unos meses. Aquello supuso que los presidentes de las diputaciones de Sevilla y Cádiz, Fernando Rodríguez Villalobos e Irene García, respectivamente, se mantuviesen, y que la delegada del Gobierno central en Andalucía fuese elegida entre una persona de confianza de Díaz.