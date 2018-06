Cospedal evidencia la ruptura popular en Tomares

María Dolores de Cospedal lo tiene claro. Para que el PP recupere el Gobierno debe reivindicar sus valores tradicionales y mantener la unidad tras el 21 de julio. Con la primera consigna, la secretaria general lanza un guiño a los que miran a Ciudadanos, incluidos sus contrincantes en estas primarias. La segunda es un más un deseo que una realidad, por eso todos los que participan en los mítines insisten en la cohesión que el partido necesita.

"Cómo nos nos va a gustar el proceso si lo hemos aprobado entre todos" ha dicho la dirigente popular, que ha reivindicado el "legado" de Mariano Rajoy. "No podemos dividirnos ni abrir heridas que no se puedan cerrar", ha insistido Cospedal antes de recordar la importancia de "ser fieles al proyecto politico y a la ideología" del PP. "Nosotros no somos la fotocopia de nadie, no queremos ser de Ciudadanos".

Las elecciones internas son una novedad entre los populares y se está notando en la campaña, que en los últimos dos días ha llevado a la ex ministra de Defensa a una gira por casi toda Andalucía. Sólo se ha dejado Huelva fuera de una ruta que comenzó en Almería, siguió por Granada y Málaga y hoy la ha llevado a Cádiz, Sevilla, Córdoba y Jaén. Cospedal tiene en el sur más apoyos de los que inicialmente parecía y, después de conocerse el censo, puede comenzar el partido con ventaja.

En Tomares, la dirigente popular se rodeó de sus fieles. La presentó José Luis Sanz, alcalde de la localidad y senador. Fue su apuesta a liderar el PP andaluz, aunque fracasó ante Juanma Moreno. Estaba también Juan Bueno, que perdió las primarias con la actual presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez. No estuvo Juan Ignacio Zoido, que tenía que ir al Congreso y se suma a la caravana en Córdoba y Jaén, pero sí gente de su círculo más cercano.