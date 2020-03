Coronavirus Andalucía: el número total de casos asciende a 219

Andalucía ha elevado este viernes a 219 el número de personas oficialmente declaradas afectadas por el coronavirus tras sumar 61 nuevos positivos en las últimas horas. La Consejería de Salud y Familias lo ha confirmado después y ha informado de que hay 58 personas ingresadas en hospitales y 12 en la UCI.

Málaga sigue siendo la provincia más afectada, con la mitad de los infectados, 111 contagiados. 39 de ellos están ingresados en centros hospitalarios y nueve en la UCI. Le sigue Jaén, con 30 casos positivos por coronavirus, nueve ingresados y un paciente en cuidadaos intensivos. Sevilla duplica el número de enfermos, con 25, pero sólo cuenta con cuatro personas en hospitales, uno de ellos en la UCI.

Cádiz tiene ya 19 positivos por coronavirus, aunque sólo dos ingresados, uno de ellos en cuidados especiales. Y le sigue Granada, con 14 casos infectados y tres personas en hospitales. En Córdoba hay nueve contagios y tres ingresos en centros hospitalarios. El mismo número de personas dan positivo por SARS-CoV-2 en Almería, pero todos están en seguimiento activo en sus domicilios, como los dos infectados de Huelva.

Así lo ha dado a conocer la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, en una comparecencia ante la prensa en el Palacio de San Telmo tras una reunión con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el marco de una ronda de contactos del jefe del Ejecutivo andaluz con los distintos grupos parlamentarios a propósito de esta crisis sanitaria.

Además, Díaz ha indicado que ha trasladado al presidente de la Junta que "alcaldes de zonas turísticas de Andalucía" y "muchos profesionales de hospitales y centros de salud de esas zonas costeras han detectado en las últimas horas que hay un repunte de ciudadanos venidos de Madrid" a segundas residencias con las que cuentan en esas zonas "a raíz de la situación de excepcionalidad educativa" en dicha región, donde la actividad escolar ha quedado suspendida desde esta semana.

Al hilo, ha señalado que hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad para "contribuir a parar la epidemia y no ampliarla", porque "no tiene sentido" que personas de "zonas que en estos momentos están cerca de ser el mayor número o porcentaje de contagio de España", como puede ser Madrid, se trasladen a zonas costeras de Andalucía "sin saber si son portadores o no".

"Apelamos a las propias instituciones a que hagan un llamamiento para que quien haya estado en zonas de riesgo o que pueda haber estado en zonas de contagio no utilice la movilidad de estos días para poner en peligro a otras personas", lo que, además, "dificulta mucho la trazabilidad para saber dónde esta el foco de contagio".

En la noche del jueves 12, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, informó de que el número de casos positivos por coronavirus en la comunidad alcanzaba los 158, siendo Málaga la provincia con más positivo en ese momento, 97 en total, toda vez que instó a los andaluces a quedarse en casa "en la medida de lo posible".

Así lo señaló en una declaración institucional desde San Telmo para informar sobre las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno andaluz en respuesta al coronavirus tras haber presidido la reunión del Comité Ejecutivo para el Control, Evaluación y Seguimiento de Situaciones Especiales constituido para abordar la crisis del coronavirus.

En dicha reunión se adoptaron diferentes medidas, entre ellas la suspensión de toda la actividad educativa en todas las etapas --Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y universidades-- desde este lunes 16 de marzo y hasta el día 27. También se ha procedido al cierre de los Centros de Día a los que acuden las personas mayores.