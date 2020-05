Bendodo cree que la cuarentena de los aviones puede "rematar" al turismo

El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, ha mostrado su preocupación por que la medida del Gobierno central de que los viajeros que vengan a España desde el extranjero deberán guardar cuarentena los 14 días siguientes a su llegada suponga “rematar” al sector turístico de Andalucía. En declaraciones al programa Hoy en día, Canal Sur Televisión, Bendodo ha indicado que esa noticia “ha generado estupor en el sector turístico” y ha planteado que, sin duda, puede suponer un “freno” a la intención de turistas de venir a Andalucía. El consejero de Presidencia espera que esa medida esté estudiada y consensuad, y ha considerado que habría que mirar a los países de alrededor para ver qué han hecho, porque no podemos ser “más papistas que el papa”. Según Bendodo, con el turismo hay que actuar con microcirugía, tomando medidas para “potenciarlo y salvarlo” y no intentar “rematarlo”.El consejero de Presidencia también ha manifestado que Susana Díaz, “perdió” este pasado lunes “una oportunidad de oro” para exigir al Gobierno central que trate a Andalucía “igual que al resto de comunidades autónomas” en la fase de desescalada de la crisis del coronavirus. Así lo ha planteado el consejero una entrevista en Hoy en día, de Canal Sur Televisión, después de que la también ex presidenta manifestara que es “muy irresponsable que un gobernante, y más aún el presidente de la Junta”, Juanma Moreno, “ponga en peligro por una semana la seguridad sanitaria y el prestigio internacional de la Costa del Sol” al polemizar sobre el paso de fase cero a fase 1. Bendodo ha replicado lamentando que, a Susana Díaz, la idea que defendió de que hay que “remar en la misma dirección” en esta crisis le ha durado “cinco minutos” y “quedó en nada”, y ha subrayado que la dirigente socialista tuvo este lunes “una magnífica oportunidad de ponerse del lado del sentido común”, que es lo que, según ha añadido, hace la Junta.