"Vivir en el Campo de Gibraltar es un reto"

Algeciras/Poeta, fue profesora de Geografía e Historia y es editora de la revista Dos Orillas. Paloma Fernández Gomá, natural de Madrid y afincada en Algeciras desde los catorce años, acaba de ver publicada una antología de su poesía que abarca el periodo 1991-2023. Alberto Torés, director de la revista literaria Canente y antólogo de Fernández Gomá, ha seleccionado ochenta y cinco poemas que describen la evolución de la también articulista en las páginas de Europa Sur, de quien el académico y poeta José Sarria definió como "apuesta absolutamente firme y estable"

Pregunta.Se define por el humanismo solidario. ¿Qué significa?

Respuesta.Es el compromiso que tiene el hombre consigo mismo como hombre, para que su creación, su poesía, o bien su otra creación artística, como por ejemplo la arquitectura, la pintura, derrame en una sensibilidad donde sus valores crezcan y se reconozcan, para así tener una sociedad más equilibrada en el sentido del respeto al otro. Eso es básicamente una consideración que hay que tener muy en cuenta cuando se habla de humanismo solidario, porque en un sentido amplio, con lo que yo acabo de decir, no lo abarca todo, sino simplemente una pincelada.

P.¿Su poesía es una mirada reflexiva hacia la naturaleza?

R. Yo pienso que sí, porque miro la naturaleza como una proyección del hombre en esa naturaleza, para que se realice de forma natural, de forma equilibrada, de forma social; expresa así toda su alma, sus sentimientos, a través de aquello que a él le reporta la naturaleza, en todos sus sentidos y en todos sus aspectos, como el mar, los árboles, la montaña; se recrea el hombre en todo aquello que contempla.

P.La flor refleja vida y nos devuelve a la quietud inicial de la infancia.

R.Sí, eso es un verso. Efectivamente, ahí va expresado lo que yo acabo de decir. En esa flor que se contempla podemos también recrearnos en el sentido de recordar lo que fuimos hasta llegar a lo que somos.

P.También se destacan los ecos en su antología.

R.Como bien dice el antólogo, es una mirada del ayer, pero siempre con esperanza. A lo mejor te puedes sentir triste ante esa contemplación, pero lo proyectas con una visión optimista de que se pueden mejorar las cosas, de que se puede llegar a aproximarse o amar al otro, porque, efectivamente, en el humanismo, en nosotros está, siempre debe ser, es una postura muy a considerar llegar a mejorar la vida del otro, a través de nuestra conducta, de nuestras opiniones y de nuestra forma de reflejarlo.

P.Usted suscribe un "pacto con la fragancia de los sentidos y las ansias de libertad"

R.La libertad es importante, muy importante para el hombre, es de tener muy en cuenta y no podemos olvidarlo. Precisamente es otro de los valores que transmite este humanismo, a través de la palabra.

P.¿En cuál o en cuáles de sus poemarios tenemos a la mejor Paloma?

R. Yo no me considero mejor, ni peor, ni buena, ni mala, yo soy yo y hablo lo que expreso y digo lo que hablo, con el mejor sentido de llegar al otro, de mejorar un poco nuestro ambiente, nuestra vida, la consecuencia, o con mejorar la consecuencia de nuestros actos. Más en el tiempo tan difícil que vivimos, donde el hombre ha olvidado sus valores, donde el hombre prácticamente se envuelve en un viaje sin retorno, que no sé lo que busca. Vamos a considerar la importancia que tiene el hombre, no en la naturaleza, en la sociedad, en aquello que pueda aportar, vamos a engrandecer la mirada del hombre.

P.¿Vivir en una zona fronteriza como es el Estrecho es una suerte?

R.Yo diría que es un reto, porque mi forma de pensar, que yo también he vivido en Cáceres y en Madrid y en muchos sitios otros de España, con la profesión de mi padre, siempre he pensado así, que la cultura, que la palabra, que el pensamiento, deben de enriquecer al hombre y transportarle a una mayor riqueza espiritual hacia el otro. Pero cuando vives en el Estrecho, todo esto se te vuelve en una responsabilidad.

P.¿Sin el Campo de Gibraltar su poesía sería distinta?

R.Pienso que sí, claro que sí, si hubiera enfocado más en el tono este de la naturaleza, de la reconciliación del hombre consigo mismo, abrir inquietudes hacia el otro, pero aquí es en la zona del Estrecho donde lo vemos como más representativa esta actitud de llegar al que está enfrente, al que tenemos muy cerca para establecer esos puentes de comunicación, de entendimiento, que son tan necesarios en la vida de la persona.

P.En su vida literaria, eso es la mirada al Magreb

R. Sí, efectivamente, la mirada al Magreb, que lo tenemos muy cerca. Aparte de la mirada al Magreb, que siempre la he contemplado, también en mis libros se reflejan culturas ya asentadas en nosotros, como la latina, la griega.. Todo esto también nos ha ido madurando y nos ha ido creando una forma de ser muy especial, lo que en español, en su esencia, está hecho de muchas culturas que han ido anidando en la península. Pero a lo que íbamos, el Magreb, efectivamente, me interesa mucho, pero dentro del Magreb yo también tengo una mirada muy interesada en el hispanismo, que son aquellas personas que viven en Marruecos, sobre todo en el norte de Marruecos, que hablan español y se comunican en español.

P.La revista Dos Orillas cumplirá 25 años en 2025 ¿Qué experiencias saca de esa publicación?

R. Siempre experiencias enriquecedoras, en el sentido de que me han ayudado a mí, y creo que han ayudado a muchas personas a entenderse, a publicar, porque al principio no había otra forma de expresarse en español en el norte de Marruecos. Ahora sí, ahora se han abierto muchas vías, y se habla mucho de ello y todo esto, pero cuando yo empecé en el año 1999, porque fue cuando se fraguó la idea de esta revista Tres Orillas, empecé a recabar personas. En el Instituto Cervantes me dieron las direcciones de algunos escritores que se expresaban en español, entonces era poco lo que había, y eso fue abrir la brecha, desde la humildad lo digo.

P.¿Más satisfacciones que insatisfacciones?

R.Yo, desde un punto de vista optimista, diría que más satisfacciones, porque en la vida yo creo que siempre hay cosas positivas y negativas, pero para abrir camino y sentirnos a gusto y seguir haciendo cosas, debemos mirar el aspecto positivo, porque si nos encerramos en el aspecto negativo, nos vamos enterrando nosotros mismos.

P. Como usted ha recordado, empezó siendo Tres Orillas. ¿Qué ocurrió para que dejara de mencionarse la tercera zona del Estrecho?

R.Pienso que lo que fue, fue la crisis aquella del 2008, que desde luego fue un mazazo. Desde entonces, quizás no hayamos levantado mucha cabeza, porque las crisis vienen ahí solapadas y no se habla de ellas, pero las cosas no son como antes del 2008. Entonces, en el 2008, aquel mazazo hizo que la revista, en el 2011 cerrara su boca. Volvió a surgir en el 2012 con el nombre de Dos Orillas, no porque no se contara con Gibraltar, que es importante, y hay que tenerlo en cuenta, sino porque muchas personas fuera del contexto del Campo de Gibraltar y de la autonomía andaluza, no veían lo de Tres Orillas porque no conocen la zona.

P.Mujer y poeta, ¿le ha costado más por su género?

R.Bueno, en un principio, sí, y en un intermedio también. Pues sí, quizás la mujer lo tiene un poco más difícil, aunque ha avanzado mucho y ha llegado a muchos sitios y ha recorrido mucho camino, pero que sí, que ser mujer, al fin y al cabo, todavía sigue siendo un reto, un reto que hay que superar. Porque ser mujer quizás sea como una especie de carga, pero es que el hombre y la mujer se complementan. Somos distintos, pero, insisto, el hombre necesita de la mujer y la mujer del hombre, eso de solo mujer, solo hombre, tal y cual, nos vamos fuera del sentido humano, de nuestras conciencias y de nuestra vida.