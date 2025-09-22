Las viudas del Rúa Mar piden justicia: "Que sufran ellos lo que nosotras hemos sufrido”

“Se podía haber evitado”. Milagros Figueroa, Rocío Muñoz y Mari Luz Márquez, viudas de tres de los tripulantes del Rúa Mar fallecidos el pasado 23 de enero de 2020 en el naufragio del pesquero, han expresado su dolor y deseos de justicia a las puertas de la sede de Algeciras de la Audiencia Provincial antes del comienzo del juicio que llega cinco años y medio después de la tragedia.

El principal acusado es el armador, Pedro Maza Ruiz, quien se enfrenta a una petición de 114 años de cárcel por homicidio, tráfico de drogas, blanqueo de capitales, estafa y delitos laborales, además de multas e indemnizaciones millonarias. “Sí, hubo negligencia. Lo que pedimos es que se haga justicia y que cumpla lo que le corresponda, no que le echen 120 años y solo cumpla 25”, dijo una de las viudas, que aseguran que desconocían que el pesquero se dedicara al tráfico de drogas. “Nuestros hijos se han quedado sin padre, ahora que sufran ellos lo que nosotras hemos sufrido”, apostilló.

En conjunto, estas mujeres dejaron claro que no creen que sus maridos se enfrentaran a una mala mar aquella noche. Sostienen que murieron por falta de reacción y ocultación de información por parte del armador. Denuncian que recibieron mensajes tranquilizadores al principio y por eso tardaron horas en entender la magnitud de la tragedia.

"No los ayudaron. Había una avería y no fueron a por ellos", explicó Milagros Figueroa. "Lo único que pedimos es justicia, que ya está bien, que son cinco años y ocho meses", añadió a su lado Mari Luz Márquez.

La tres viudas acusan al armador de convencerlas para que no se pusieran en contacto con nadie aquella madrugada. "Nos avisaron sobre las tres de la mañana. Me dijeron que bajara de mi casa, bajé, y me comentó el armador que había saltado la radio baliza, pero que no pasaba nada, que no llamara a los familiares y le hice caso", recuerda Milagros Figueroa.

"A mí también me dijo que no avisara a nadie. No entendemos de barcos, ni de radio baliza. Nos dijeron que no avisáramos a nadie y le hicimos caso", añade Mari Luz Márquez. "Que se haga justicia, pero que cumplan lo que tienen que cumplir. Lo que le echen, que lo cumplan, no que le echen 120 años y luego cumpla 25. Que cumpla los 120", añade. Una reclamación a la que se une otra de las viudas: "Que lo cumplan, tanto él como su mujer, que también es cómplice y culpable".