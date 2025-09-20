La Virgen de la Esperanza de Algeciras protagoniza una peregrinación extraordinaria hasta la iglesia de la Palma

Algeciras vive este sábado un momento de intensa devoción con la celebración del Año Jubilar de la Esperanza 2025. La Cofradía Salesiana de Nuestro Padre Jesús Cautivo Medinaceli y María Santísima de la Esperanza está inmersa en una jornada extraordinaria que congrega a vecinos, cofrades y devotos en torno a la Virgen, que ya ha recorrido las calles desde la Capilla de San Isidro Labrador hasta el templo de Nuestra Señora de la Palma.

La mañana comenzó a las 9:00 con un desayuno-convivencia en la plazoleta de San Isidro, donde hermanos y vecinos compartieron un ambiente fraterno, preludio de la cita jubilar. A las 10:30, la Virgen inició su peregrinación extraordinaria acompañada por numerosos devotos, recorriendo las calles con respeto y recogimiento, evocando la tradición y la historia de la cofradía.

A las 12:00, la comitiva llegó a la parroquia de Nuestra Señora de la Palma, donde estaba prevista la celebración de una misa solemne extraordinaria con motivo del Jubileo de la Esperanza. La Virgen se presentó sin palio, rememorando las primeras décadas de la cofradía y su última salida extraordinaria al templo patronal en el 150 aniversario del Dogma de la Inmaculada Concepción. Lucía su conjunto de saya y manto bordado en oro de las Hermanas Adoratrices de Málaga, la primitiva toca de sobremanto, un nuevo tocado de tul blanco donado por la familia Verdejo Gavira, puñetas de tul bordado y un pañuelo de bolillo donados por devotos. En su cuello portaba la corona de coronación litúrgica del pontanés Raúl Cejas, junto a algunas de las alhajas más antiguas de su joyero, completando una imagen solemne y llena de historia.

Hasta este momento, la jornada ha transcurrido en un ambiente de devoción, recogimiento y entusiasmo, con los fieles acompañando cada instante de la celebración.

A partir de ahora, la atención se centra en el regreso de la Virgen a San Isidro, previsto para las 21:00. La procesión de retorno se desarrollará en forma de cortejo solemne, con los hermanos acompañando a la imagen: hombres de traje oscuro y mujeres con luto o mantilla, recorriendo las calles con paso pausado y ceremonial. Este retorno cerrará una jornada que quedará marcada en la memoria de Algeciras como un hito espiritual y devocional, uniendo historia, tradición y fe en torno a la Esperanza.

El Consejo Local de Hermandades y Cofradías ha reiterado la autorización expresa de la Delegación Episcopal para ambos traslados, subrayando su carácter litúrgico y devocional, e invita a todos los fieles a sumarse a este momento con respeto y fe.