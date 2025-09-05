La estela de espuma amarillenta y viscosa, de la que llegan restos a la orilla, ha sido avistada sobre las 20:00

Varios vecinos de la barriada de El Rinconcillo, en Algeciras, han alertado en la tarde de este viernes al 112 por la aparición de una estela amarillenta en el agua, cerca de la playa a la altura del Botavara. Los avisos se han producido sobre las 20:00 por la presencia de una franja de unos 50 metros con cierto aspecto viscoso que flotaba en el mar y que ha resultado ser un desove.

La Junta de Andalucía movilizó a personal de una unidad especializada para tomar muestras con el fin de determinar si se trataba de un vertido o de material biológico (algas o huevas). Varios restos del desove han llegado a la orilla sin que supongan riesgo para la población al tratarse de materia de origen natural.

La Policía Portuaria, también avisada por vecinos de la zona, envió una unidad a la zona para constatar la presencia de la mancha en el agua y prevé revisar el estado de la costa el sábado a primera hora.