Algeciras/Saul Hudson, más conocido como Slash, ha sorprendido a sus seguidores al compartir en sus redes sociales un vídeo del maestro Paco de Lucía interpretando una malagueña. La publicación, que ya acumula casi 28.000 likes y cientos de comentarios, ha despertado el asombro de los fans del guitarrista británico-estadounidense, muchos de los cuales han elogiado la destreza y sensibilidad del algecireño.

La reacción de los seguidores de Slash no es casual. Considerado uno de los mejores guitarristas del rock, el músico de Guns N’ Roses ha construido una carrera marcada por la potencia de su sonido y la expresividad de su técnica. En 2012, fue incluido en el Rock and Roll Hall of Fame junto a su banda, y su legado ha sido reconocido por publicaciones como Rolling Stone, que lo situó en el puesto 65 de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos, y Total Guitar, que eligió su riff de Sweet Child O’ Mine como el mejor de la historia.

Además de su éxito con Guns N’ Roses, Slash ha colaborado con algunas de las mayores leyendas de la música, entre ellas Michael Jackson, Brian May, Bob Dylan, Iggy Pop, Lenny Kravitz, Ozzy Osbourne, y B.B. King. Su admiración por Paco de Lucía destaca la universalidad del genio algecireño, cuya maestría sigue cautivando a músicos de todos los géneros y generaciones.