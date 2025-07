La secretaria general del PSOE de Algeciras, Rocío Arrabal, ha denunciado el malestar vecinal existente en el barrio de Las Colinas por la falta de limpieza y de desbroces y el deterioro de sus calles y aceras. La portavoz municipal asegura que son una “prueba más” del abandono que sufren varias barriadas de la ciudad, ante la “indiferencia y la desidia” del gobierno local encabezado por el alcalde, José Ignacio Landaluce.

Tras una visita a la zona, acompañada por directivos de la asociación de vecinos y miembros de la ejecutiva local, Arrabal ha resaltado el “indignante estado de abandono" en el que se encuentra este barrio, en el que viven más de 600 familias. La portavoz asegura que el deterioro de los servicios públicos resulta "más que evidente", a pesar de que “estos ciudadanos también pagan sus impuestos”.

Según los socialistas, muchas de las quejas de los vecinos y comerciantes de Las Colinas tienen que ver con la proliferación de ratas, mosquitos, polillas, cucarachas y otros insectos por la falta de limpieza y de salubridad en las calles. Además, protestan porque los árboles, varios de gran tamaño, no se podan “nunca”, la hierba no se corta y la maleza crece por todas partes, con el riesgo de incendio que ello conlleva, especialmente en verano.

“Por mucho que intenten callarnos en los plenos, porque les molesta que hagamos el trabajo de control y fiscalización que como oposición nos corresponde, la realidad de Algeciras es la que es, la que vemos cuando visitamos barriadas como ésta, y no la falsa imagen idílica que el gobierno de Landaluce pretende trasladar a base de propaganda”, ha añadido Arrabal, que ha atendido las principales quejas de los vecinos, como el “vergonzoso” estado de los contenedores y la falta de papeleras y de barrenderos. Sobre este último punto, ha asegurado que, desde hace tiempo, tan sólo aparece por el barrio, un par de horas por la mañana, una barrendera que “hace lo que puede, pero evidentemente no es suficiente”.

También han trasladado los dirigentes vecinales de Las Colinas su preocupación por “el mal estado de las barandillas, cuando las hay, ya que hay zonas, como los muros que lindan con la autovía, por donde pasan niños y personas mayores, que no tienen barandilla, pese al riesgo evidente de caídas”; así como por “los boquetes en el suelo y los socavones en las calles, que son peligrosos, especialmente para las personas mayores”. Los vecinos también reclaman que “hay murallas en zonas verdes y en bombas de agua que no se han pintado ni se han arreglado en años, así como escaleras rotas alrededor de los bloques de viviendas que no se arreglan ni se aclara de quién es la responsabilidad”.

Los dirigentes vecinales se han referido también al “lamentable estado” en que se encuentran el parque infantil de la barriada y el pasaje que frente a la farmacia, además del abandono “de años y años” que sufren las instalaciones municipales ubicadas frente al parque feria, cuya rehabilitación se viene reclamando al Ayuntamiento, para poder utilizarlas como sede.