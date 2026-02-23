El Titular del Jueves Santo discurre por las principales calles del corazón de la ciudad antes de regir el acto en la Iglesia Mayor de la Palma

Entre el murmullo de los fieles y la luz dorada del atardecer, Nuestro Padre Jesús Nazareno apareció este lunes en la puerta de la Iglesia Mayor de La Palma, dispuesto a recorrer las calles de Algeciras en el primer gran acto oficial de la Cuaresma. Cada paso sobre el empedrado parecía marcar el compás de la ciudad, y cada mirada dirigida al Nazareno reflejaba la devoción y el recogimiento que envuelven estas fechas.

Por primera vez, la imagen titular del Jueves Santo pudo recorrer las calles de su propia sede antes de presidir el acto oficial del Consejo Local de Hermandades y Cofradías. Salió a las 19.45 horas desde la puerta principal del templo, acompañada por un cortejo de hermanos que imprimieron un tono de solemnidad y recogimiento, mientras los fieles se congregaban para contemplar al Señor en un recorrido breve pero cargado de simbolismo. La procesión avanzó por la Plaza Alta, calle Alfonso XI, subida por San Antonio, y regreso por Regino Martínez y Santísimo, antes de entrar nuevamente al templo mayor.

La luz del atardecer envolvía la fachada de La Palma, realzando la estampa del Nazareno, que se perfila ya como una de las más evocadoras de esta Cuaresma algecireña. La hermandad del Nazareno cuidó cada detalle de esta salida extraordinaria, consciente de la emoción que supone para sus devotos ver al Señor caminar entre su gente.

El Vía Crucis, además, adquirió un matiz institucional: es el primer gran acto presidido por Nicolás Fernández Arjona desde su llegada a la presidencia del Consejo Local el pasado julio. Con su paso sereno y firme, el Nazareno abrió la senda cuaresmal de 2026, invitando a la introspección, el silencio y la esperanza, y dando el pistoletazo de salida a un tiempo en que los relojes cofrades comienzan a descontar los días hacia la Semana Mayor.