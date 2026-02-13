Agentes de la Policía Nacional han detenido este viernes en Algeciras a un joven que se encontraba alterando el orden en la zona de la Acera de la Marina tras una breve persecución con tintes surrealistas.

Un vídeo de la detención muestra instantes antes al joven con actitud visiblemente alterada, sin camiseta y sentado en la mediana de la avenida. Cuatro agentes se le acercan para tratar de calmarle y apartarle de la calzada, ya que estaba provocando molestias al tráfico y además corría riesgo de ser atropellado por un vehículo.

Cuando los cuatro agentes llegan a su altura, el joven hace ademanes de no querer atender a los agentes y sale a la carrera. Su huida dura apenas unos segundos hasta que se avalanza sobre el capó de un vehículo que estaba totalmente parado, a la espera de que se normalizara la situación. La conductora del turismo se baja del mismo y expresa con sus brazos la incredulidad del momento mientras que los agentes reducen al joven.