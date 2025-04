Algeciras/Operarios municipales se afanan por retirar estos días de Getares los restos de la cadena de borrascas sufridas durante el mes de marzo en el Campo de Gibraltar, que mantienen la playa algecireña impracticable en muchos de sus tramos.

En la zona norte de la rada, desde la falda del antiguo cuartel de la Guardia Civil hasta la zona central frente al aparcamiento principal, se acumulan troncos, ramas, cañas, restos de electrodomésticos y hasta unas muletas. Una máquina retroexcavadora recogía este miércoles los centenares de kilos de desechos para despejar la arena.

Donde no se puede despejar es en la zona central de la popular playa. Sencillamente porque no hay. El fuerte reguero de pluviales que emana del salidero situado a la altura de los puestos de Salvamento y Protección Civil arrastró toda la arena, empujándola hacia el mar y dejando a su paso un pedregal. No es la primera vez que ocurre. Otras veces que la gran cantidad de agua que brota precisamente de ese punto de salida de aguas pluviales deja la playa llena de piedras y sin arena, esta se ha repuesto con la sobrante de Valdevaqueros, en Tarifa. De poco ha servido.

En la zona sur de la playa ocurre algo parecido con el arroyo del Lobo, que discurre entre las casas de la calle Helmut Siesser. Este riachuelo estrecho, paralelo al río Pícaro, adquiere mucha virulencia cuando se producen lluvias fuertes como las de marzo. La fuerza con la que irrumpe en la ensenada empuja una gran cantidad de arena adentro de esta y deja un canal de gran profundidad.