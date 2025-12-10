El presidente del Gobierno ha respondido este miércoles a Alberto Núñez Feijóo en la última sesión de control del año en el Congreso, recordando al líder del PP los casos de acoso de los alcaldes populares de Algeciras y Estepona. "¿Qué es lo que han hecho ustedes? Lo mismo que hicieron en Ponferrada con Nevenka: Nada", ha espetado Sánchez, mientras el PP intensifica su ofensiva contra el PSOE por la crisis interna desatada por las denuncias de acoso sexual.