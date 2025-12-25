Mariana Cardoso reinventa la paçoca: así se elabora el bombón brasileño que sorprende en Algeciras
La chef de 'El lugar que no existe' muestra en este vídeo cómo transforma un dulce tradicional de cacahuete en un bombón artesanal con quico crujiente y chocolate con leche
Reportaje: Los bombones artesanos con los que Mariana la portuguesa endulza la Navidad desde Algeciras
Cacahuete, memoria y sorpresa. En este vídeo para Europa Sur, Mariana Cardoso se pone manos a la obra para elaborar uno de los bombones más singulares de su propuesta navideña: una reinterpretación de la paçoca, el dulce brasileño sin aditivos que convierte en relleno cremoso, esconde un quico en su interior para aportar contraste y culmina con una cobertura de chocolate con leche. Un proceso artesanal, paso a paso, que resume su manera de entender la cocina: sin trampas y con mucho sabor.