Cacahuete, memoria y sorpresa. En este vídeo para Europa Sur, Mariana Cardoso se pone manos a la obra para elaborar uno de los bombones más singulares de su propuesta navideña: una reinterpretación de la paçoca, el dulce brasileño sin aditivos que convierte en relleno cremoso, esconde un quico en su interior para aportar contraste y culmina con una cobertura de chocolate con leche. Un proceso artesanal, paso a paso, que resume su manera de entender la cocina: sin trampas y con mucho sabor.