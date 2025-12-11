La Administración andaluza aplica por primera vez tratamientos aéreos con drones en más de 449 hectáreas de cuatro provincias para frenar la expansión de la procesionaria del pino y reforzar la seguridad en zonas de uso público

La Junta de Andalucía ha puesto en marcha por primera vez una campaña aérea con drones para combatir la procesionaria del pino, una iniciativa pionera en la gestión forestal andaluza. El arranque de estas aplicaciones en la provincia de Cádiz ha tenido un punto destacado: Huerta Grande, en Algeciras, donde se han tratado 0,86 hectáreas, una intervención especialmente relevante por su cercanía a espacios de uso público y senderos muy frecuentados.

Esta nueva metodología, ejecutada durante los meses de noviembre y diciembre, se enmarca en el Plan de Aplicación Aérea aprobado en julio de 2025 por la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad. En total, las actuaciones han cubierto 449,21 hectáreas distribuidas por Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla, cumpliendo la normativa estatal sobre prevención y lucha contra plagas y uso responsable de productos fitosanitarios.

La Junta subraya que estas intervenciones llegan en un contexto marcado por los efectos del cambio climático, que favorecen la proliferación de plagas al alterar los ciclos naturales de las especies. El Plan Forestal Andaluz 2030 y la futura Ley de Montes de Andalucía contemplan herramientas específicas para reforzar la salud de los ecosistemas y proteger tanto la biodiversidad como la seguridad de las personas.

La procesionaria del pino, aunque no suele causar la muerte del arbolado, sí reduce su vigor, aumenta la vulnerabilidad de los bosques y provoca efectos urticantes que pueden afectar a excursionistas, mascotas o usuarios de áreas recreativas. Por ello, las actuaciones se han centrado especialmente en zonas de uso público, senderos, áreas de barbacoas o espacios donde la afluencia humana es habitual.

El uso de aeronaves pilotadas por control remoto permite aplicar tratamientos de forma más selectiva, eficiente y respetuosa, especialmente en lugares donde la maquinaria tradicional tiene dificultades de acceso. La Junta ha empleado la técnica de Ultra Bajo Volumen, que ofrece una pulverización homogénea y reduce considerablemente la cantidad de producto utilizado.

El formulado aplicado contiene cipermetrina al 0,35%, registrado oficialmente para combatir esta plaga, y se ha aplicado en un momento clave del ciclo biológico de la oruga, cuando se encuentra en fases larvarias más vulnerables. Cada vuelo genera un registro técnico con datos exactos de la operación, garantizando la trazabilidad y precisión del tratamiento.

En la provincia de Cádiz, las aplicaciones se han concentrado en Huerta Grande (Algeciras, 0,86 ha) y en dos zonas del espacio natural de Doñana: Pinar de La Algaida (Sanlúcar de Barrameda) y Monte de La Rocina (Almonte).

Huelva ha reunido el mayor número de intervenciones, con áreas como la Dehesa de Aljaraque, el Campo Común de Abajo en Cartaya, el pinar Hoyo de la Arena, zonas de Lucena del Puerto, El Granado, Hinojos y Higuera de la Sierra, sumando más de 100 hectáreas.

En Sevilla, los trabajos se han desarrollado en el pinar de Doña, en Utrera (16,57 ha).

Málaga ha concentrado algunos de los bloques más extensos, como la Dehesa del Mercadillo en Ronda (119,78 ha), los pinares de El Pastor, El Cerrado y Lo Mota en la capital (43,96 ha), Sierra Tejeda en Sedella (28,13 ha) o el Pinar del Hacho en Antequera (72,10 ha).

La Junta destaca que estas actuaciones forman parte de una estrategia global que vincula la salud de los bosques con la de las personas y la fauna. Se trata de una visión integrada, en línea con el principio internacional One Health (Una Sola Salud), que guía muchas de las políticas impulsadas por la Consejería para adaptar los montes andaluces al nuevo escenario climático y garantizar su conservación y uso social en condiciones óptimas.