La Junta de Andalucía reconoce los 50 años de labor pastoral y social del "cura del barrio" dentro de las diez distinciones provinciales

El Campo de Gibraltar tiene este lunes un protagonismo especial en la celebración del Día de Andalucía en la provincia de Cádiz. El sacerdote Pedro Gómez Mancilla, conocido cariñosamente por todos como el Padre Pedro, es distinguido con la Bandera de Andalucía a los Valores Humanos, la Solidaridad y la Concordia. Único representante del Campo de Gibraltar entre los premiados este año, el reconocimiento premia toda una vida dedicada la transformación social de uno de las zonas más degradadas socialmente de la ciudad.

Gómez Mancilla ha cumplido cinco décadas de labor incansable en la barriada de La Piñera. Al frente de la Parroquia del Espíritu Santo, "el cura del barrio" ha trascendido su papel religioso para convertirse en un pilar fundamental de la comunidad, convirtiendo el templo en un refugio y un centro de soluciones ante las complejas problemáticas sociales de la zona. Su compromiso frente a la exclusión y su cercanía con los vecinos le han valido este galardón, que subraya su papel como referente de concordia.

El resto de premiados en la provincia

Junto al Padre Pedro, la Junta de Andalucía ha reconocido a otras nueve entidades y personalidades que dibujan el mapa de la excelencia gaditana en este 2026:

La delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, acompañada por los delegados territoriales Eva Pajares, Inmaculada Olivero, Tania Barcelona y Óscar Curtido, ha sido la encargada de anunciar estos nombres.

Colombo ha resaltado que estas banderas "representan sin duda lo mejor de cada comarca" y ha querido agradecer personalmente a los premiados "su compromiso, trabajo e implicación por convertirse en referentes, siendo claros ejemplos del enorme potencial que tiene Cádiz". Para la delegada, es un honor para el Gobierno de Juanma Moreno distinguir a colectivos que "tanto luchan y hacen por nuestra provincia".