El auditorio Millán Picazo de Algeciras será el escenario, el próximo 19 de noviembre a las 19:00, del estreno del documental Ideología, acero y hormigón, una producción de la asociación Producciones Coste Cero, dedicada al desarrollo de contenidos audiovisuales de carácter histórico y sociocultural andaluz.

La película, de 41 minutos de duración, propone un viaje visual e intelectual por la vida y la obra de Manuel Sánchez Arcas (Madrid, 1897 – Berlín, 1970), uno de los arquitectos más innovadores y comprometidos de la generación del 25. Su nombre está ligado a proyectos emblemáticos de la arquitectura racionalista española, como el Hospital Clínico y la Central Térmica de la Ciudad Universitaria de Madrid, el Instituto Nacional de Física y Química, el Hospital Español de México o el Mercado municipal de Algeciras, este último construido junto a su amigo y colaborador Eduardo Torroja.

Sánchez Arcas no fue solo un arquitecto brillante. Fue también un intelectual y político convencido de que el urbanismo debía ser una herramienta al servicio del progreso y la igualdad. Nombrado consejero de Instrucción Pública por la II República, vinculó su carrera al Partido Comunista de España, defendiendo una arquitectura basada en la economía, la higiene, la funcionalidad, la iluminación natural y la justicia social.

El exilio tras la Guerra Civil

Sus ideales lo llevaron al exilio tras la Guerra Civil, primero a la Unión Soviética y luego a Polonia, donde participó en la reconstrucción de Varsovia y obtuvo el Premio del Consejo Mundial de la Paz (1967). Murió en Berlín en 1970, tras una vida marcada por el rigor técnico, la sensibilidad social y una profunda coherencia ética.

El documental se construye también desde la memoria familiar. Alvar Haro, nieto del arquitecto y uno de los protagonistas de la grabación, aporta su mirada artística y personal en una entrevista extensa. Nacido en París en 1964 e instalado en Madrid desde su infancia, Haro reflexiona sobre la memoria, el arte y la herencia de su abuelo desde su propia experiencia vital y creativa.

La familia de Sánchez Arcas ha cedido a Coste Cero un valioso fondo fotográfico y grabaciones en cintas de Súper 8, que junto con material del archivo del Partido Comunista permiten reconstruir una historia tan apasionante como poco conocida.

Muchas de las secuencias del documental se han rodado en el mercado de Algeciras, obra conjunta de Sánchez Arcas y Torroja, que sigue siendo hoy un referente de arquitectura funcional y moderna en el Campo de Gibraltar.

Ideología, acero y hormigón cuenta además con la participación del actor Carlos Olalla y del músico Manolo Báez, cuya banda sonora refuerza el tono evocador y crítico del relato. El proyecto ha contado con el patrocinio de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras y supone "una nueva apuesta" de Coste Cero, según la productora, "por vincular la creación audiovisual con la memoria histórica y el patrimonio arquitectónico andaluz".