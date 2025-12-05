Despliegue de emergencia para evacuar a una persona en un edificio de Algeciras

El traslado se realiza a través de la azotea en un edificio sin ascensor

Un operativo especial de emergencia se ha activado este viernes en la calle Juan Morrison de Algeciras para evacuar a una persona que requería asistencia urgente en un edificio sin ascensor, según ha informado Emergencias 112 Andalucía.

Hasta el lugar se desplazaron cuatro dotaciones de bomberos, una ambulancia y unidades de la Policía Nacional, que coordinaron una intervención compleja debido a las características del inmueble. Para garantizar una salida segura, los bomberos procedieron a realizar la evacuación a través de la azotea, empleando para ello una autoescala.

La persona fue atendida por los servicios sanitarios una vez finalizada la maniobra y, según las primeras informaciones, no hubo más vecinos afectados ni daños en el edificio.

La rápida actuación de los equipos desplazados permitió resolver la situación con eficacia y sin incidentes adicionales.