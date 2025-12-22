El Centro de Interpretación Paco de Lucía, en colaboración con la Delegación de Cultura del Ayuntamiento, ha celebrado este lunes el espectáculo 'Toma Castaña. Navidad de Cai', un grupo flamenco que reúne en un mismo elenco a artistas gaditanos de varias generaciones, entre cantaores, músicos y bailaores, de los barrios más flamencos de Cádiz y Andalucía, el barrio de Santa María y el Barrio de la Viña.

Entre sus componentes se encuentran jóvenes valores ya consagrados y artistas de reconocido prestigio y una gran trayectoria artística. De este modo, Toma Castaña es una formación eminentemente flamenca, con una amplia representación del arte de Cádiz, de sus raíces musicales, de sus gentes, de su gracia popular y de su arte autóctono, pero al mismo tiempo, ha sabido introducir en su estilo matices de otros géneros musicales cono la música jazz y clásica.

La formación fue creada en 1999 a partir de una idea de Joaquín Linera, El Niño de La Leo, reconocidísimo guitarrista de Cádiz, que desde entonces dirige artística y musicalmente este proyecto, siendo admirado por sus componentes de un modo casi patriarcal.

Toma Castaña es mucho más que un espectáculo de flamenco navideño, es considerado un espectáculo flamenco total. Su musicalidad es flamenca por los cuatro costados, en un perfecto equilibrio entre tradición e innovación, desarrollándose una creación artística de muy alto nivel, con letras dedicadas a la navidad. Pureza, raíz, gracia genuina de Cádiz y sofisticación musical se dan la mano en este espectáculo.