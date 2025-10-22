Un turismo ha quedado calcinado este miércoles en la urbanización Sotorrebolo, en Algeciras, tras declararse un incendio en torno a las 15:00 sin que se registraran daños personales. La actuación de los efectivos del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz en el parque de Algeciras se extendió hasta las 16:50

El fuego se originó en la calle Torre del Arroyo del Lobo, en el límite entre Sotorrebolo y La Juliana, donde intervinieron efectivos del parque de Algeciras para controlar y extinguir las llamas que afectaron por completo al vehículo.

Para la actuación se movilizaron dos unidades, una autobomba rural pesada (R-16) y una autobomba urbana pesada (U-44), con un dispositivo compuesto por tres bomberos.

Tras la extinción y la ventilación de la zona, los servicios de emergencia retiraron los medios y dejaron el área en condiciones de seguridad, a la espera de las diligencias para determinar el origen del siniestro.