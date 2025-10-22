Los bomberos del parque de Algeciras sofocan un incendio en un vehículo en Sotorrebolo
El siniestro no deja heridos
Un turismo ha quedado calcinado este miércoles en la urbanización Sotorrebolo, en Algeciras, tras declararse un incendio en torno a las 15:00 sin que se registraran daños personales. La actuación de los efectivos del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz en el parque de Algeciras se extendió hasta las 16:50
El fuego se originó en la calle Torre del Arroyo del Lobo, en el límite entre Sotorrebolo y La Juliana, donde intervinieron efectivos del parque de Algeciras para controlar y extinguir las llamas que afectaron por completo al vehículo.
Para la actuación se movilizaron dos unidades, una autobomba rural pesada (R-16) y una autobomba urbana pesada (U-44), con un dispositivo compuesto por tres bomberos.
Tras la extinción y la ventilación de la zona, los servicios de emergencia retiraron los medios y dejaron el área en condiciones de seguridad, a la espera de las diligencias para determinar el origen del siniestro.