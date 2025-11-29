La tradicional representación, que incorpora un molino y una bodega, puede visitarse también este domingo y durante el mes de diciembre

La magia única de la Navidad ya se puede vivir un año más gracias al Belén Viviente de Pelayo. La tradicional representación que mantienen en pie los vecinos de este barrio de Algeciras ha abierto sus puertas al público este sábado con un Belén cargado de novedades y con hasta 30 puestos artesanales.

El Belén Viviente de Pelayo se podrá visitar también este próximo domingo, día 30 de noviembre, así como los días 6, 7, 8, 13 y 14 de diciembre, en horario de 11:00 a 14:00. Las visitas de tarde se realizarán únicamente los sábados, de 15:30 a 17:30. Además, el 10 de diciembre habrá una jornada extraordinaria destinada a la visita de los centros de Participación Activa de Mayores y de distintos centros educativos de la ciudad.

Esta Navidad el Belén Viviente algecireño incorpora una bodega donde se deleitará con el vino de Pelayo, gracias a la colaboración de El Corte Inglés, y cuenta con un nuevo molino, elementos que contribuyen a enriquecer la ambientación tradicional de un enclave apto para todas las edades.

La presidenta de la Asociación de Vecinos Don Pelayo, Maribel Oliva, subrayó en la presentación de la cita el trabajo y la ilusión de los vecinos que encarnan a María, José y el Niño Jesús, así como la colaboración de todas las delegaciones municipales que hacen posible esta iniciativa: Alcaldía, Comunicación e Imagen, Feria y Fiestas, Participación Ciudadana, Policía Local, Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Limpieza, Parques y Jardines, Atención al Mayor y Educación.