Algeciras/El cineasta algecireño Alexis Morante triunfó este sábado en la cuarta edición de los Premios Carmen de la Academia de Cine de Andalucía, que se celebró en el Gran Teatro de Córdoba, al lograr los premios a Mejor Director y Mejor Guion Adaptado, en este caso junto al también algecireño Raúl Santos, por ¿Es el enemigo? La película de Gila, que también obtuvo el galardón a Mejor Interpretación Femenina de Reparto a Adelfa Calvo. Otro algecireño, el actor Víctor Clavijo, fue el encargado junto a Belén Cuesta de entregarle el premio a mejor guion adaptado y mostró su alegría por haberle dado el galardón a su paisano gritando ¡Viva Algeciras!

Morante recibió el premio a mejor guion adaptado antes que al mejor director y fue en su primer turno en el que expuso sus agradecimientos. "Como quizás no subamos más, quiero aprovechar para dar las gracias a los productores, Pecado Films y Arcadia, a Televisión Española y a Canal Sur, que siempre son los primeros que nos apoyan y eso hace que las películas se puedan hacer. También al equipo técnico y a los actores. Hacer una película siempre empieza con el papel en blanco y tengo el privilegio de hacerlo con Raúl Santos, que es amigo mío de Algeciras de toda la vida. Es un privilegio poder hacerlo con él porque las películas salen mejor. Además, nuestros productores están siempre ahí con las ideas en el guion. Sobre todo se lo voy a agradecer a Gila. Nos hemos basado en su vida. El nos las contó y nosotros hemos intentado coger el espíritu de Gila y Óscar Lasarte se ha encargado de interpretarlo de una manera magistral. También doy las gracias a mi familia, a Algeciras, a mis padres, a mi mujer, que es la que me aguanta cuando tengo que escribir, y a mis hijos Leo y Vega. ¡Viva el cine andaluz!, dijo tras recoger el premio.

Al recoger el premio a la mejor dirección, Morante tuvo una emocionante dedicatoria para el director Benito Zambrano. "Antes ya lo dije todo. Este premio quiero compartirlo con los compañeros de nominación, que son amigos. Yo estudiaba Derecho en Granada porque no había oportunidades para estudiar cine en Andalucía. El cuarto año quería dejar la carrera pero no sabía cómo hacerlo. Mis padres vinieron una vez a verme y fui con mi madre al cine a ver Solas. Yo me quedé impactado porque era una película en la que hablaban con mi acento. Me fui a casa, busque en Terra quién había hecho eso, encontré a Benito y vi que estudió cine en Cuba. Yo dije que esto tenía que hacerlo, tenía que dirigir películas en andaluz y me fui a Cuba. Este premio lo he ganado yo pero tú eres el causante de esto", indicó.

La película sobre el recordado humorista Miguel Gila estaba nominada a ocho nominaciones a los Premios Carmen del Cine Andaluz, en la que Solos en la noche y Rita, con 15 y 14 nominaciones, respectivamente, eran las cintas que optaban a más premios. Finalmente la gran triunfadora fue Segundo Premio, que obtuvo ocho galardones, entre ellos al de mejor película. Rita se llevó cinco premios, entre ellos el premio a la mejor dirección novel a Paz Vega, mientras que la película de Gila obtuvo tres.La Academia de Cine de Andalucía entregó el premio de honor al productor Antonio Pérez, quien defendió las inversiones públicas en el sector audiovisual.

Los Premios Carmen, la gran fiesta del cine andaluz, fue emitida por Canal Sur TV y contó con la conducción de Macarena Gómez y Antonio Pagudo.