Los viajeros del tren de Algeciras a Madrid, afectados por un incendio que causó retrasos este domingo en Andalucía

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha denunciado este domingo por la noche "una nueva incidencia" en el tren que une Algeciras con Madrid. El primer edil de la ciudad ha lamentado que el tren, en su salida de Antequera, se haya quedado parado en Córdoba, "sin aire acondiciado a más de 32 grados". Un incendio próximo a las vías ferrovarias ha obligado a suspender en la tarde de este domingo la circulación entre Hornachuelos (Córdoba) y Guadajoz (Sevilla), lo que ha afectado a la conexión de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, si bien ha quedado restablecida a lo largo del día.

"La gente ha ido de San Roque o Algeciras hasta Antequera en autobús y a partir de ahí, una nueva peripecia, otra nueva incomodidad para los viajeros que van a Madrid", ha criticado Landaluce. "Y mientras el Gobierno de la nación nos tiene olvidados, se puede ver como no hay compromiso con las infraestructuras del Campo de Gibraltar y nos tienen asfixiados en nuestra capacidad de crecer, de aumentar la productividad, de exigir más para el transporte de mercancías, para absorber turismo, no piensan en nosotros".

"Madrid y el Gobierno aprobaron el plan Campo de Gibraltar hace siete años cuando llegó Pedro Sánchez y no se ha cumplido, mil millones de euros que tenía el plan y no se ha cumplido, es una desgracia, pero no nos debemos de callar", ha sentenciado el alcalde de Algeciras.

En cuanto a la incidencia en el tráfico ferroviario andaluz, según ha informado Adif, pasadas las 20:10 horas en X (antes Twitter), el incendio, que ha quedado extinguido, ha impactado en la circulación de ocho trenes de larga distancia, con un retraso medio de 45 minutos, y tres de media distancia que operan en alta velocidad, con un retraso medio de 35'.

Fuentes de Renfe detallan que los trenes afectados, con una demora media de 45', son: el Alvia Cádiz (16,15) - Madrid (20,55), el Avant Granada (16,22) - Sevilla (19,16), el AVLO Sevilla (18,55) - Madrid (21,52), el Avant Sevilla (19,20) - Granada (21,52), el Intercity Sevilla (19,25) - Madrid (22,23) y el AVLO Madrid (17,00) - Sevilla (19,56). La compañía precisa que los trenes irán recuperando sus frecuencias de paso habituales de forma gradual.