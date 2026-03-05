Vecinos del entorno del mercado Ingeniero Torroja de Algeciras denuncian una agresión y estallan ante las peleas y borracheras en la calle

La paciencia de los vecinos del entorno del mercado Ingeniero Torroja‑Sánchez Arcas de Algeciras parece haberse agotado. Residentes de varias calles del barrio de La Caridad vuelven a reclamar más presencia policial y medidas efectivas de seguridad tras denunciar un nuevo altercado ocurrido en plena vía pública.

El incidente tuvo lugar el pasado 24 de febrero en la calle José Santacana, donde un vecino asegura haber sido golpeado en la cabeza después de recriminar a varias personas que estaban bebiendo alcohol y orinando en la calle junto a su portal. Según consta en la denuncia presentada ante la Policía Nacional y a la que ha tenido acceso Europa Sur, los hechos se produjeron a lo largo de la jornada y culminaron con amenazas de muerte y un puñetazo.

El denunciante relató que sobre las diez de la mañana, al salir de su vivienda, encontró a cuatro o cinco personas consumiendo bebidas alcohólicas y haciendo sus necesidades en los alrededores, una escena que, según afirma, se repite con frecuencia desde hace aproximadamente un año. Horas después, alrededor de las 13:00, uno de ellos le empujó frente al Carrefour Express situado junto a su domicilio, momento en el que una patrulla de la Policía Local intervino para mediar entre las partes.

Sin embargo, la situación volvió a tensarse por la tarde. Según el testimonio recogido en la denuncia, dos de estas personas lo esperaron a la salida de su vivienda y comenzaron a insultarlo y amenazarlo, llegando a gritarle frases como “te tenemos que matar” antes de propinarle un golpe en la cabeza.

El vecino acudió posteriormente al ambulatorio Menéndez Tolosa, donde se le diagnosticó una lesión occipital con enrojecimiento, sin heridas abiertas ni afectación neurológica. Tras recibir asistencia sanitaria, formalizó la denuncia ante la Policía Nacional y aseguró que podría reconocer a los agresores.

Una residente de la misma calle describe una situación que, asegura, se repite casi a diario. Según explica, grupos de personas con problemas de alcoholismo se concentran desde primera hora de la mañana en la zona, especialmente en los alrededores de supermercados y portales. “Empiezan a reunirse desde las nueve de la mañana, beben durante todo el día, orinan entre los coches y muchas veces terminan peleándose entre ellos”, relata. “El problema es que cuando algún vecino les dice algo, la reacción suele ser agresiva”.

Entorno donde se produjo la agresión el pasado 24 de febrero. / E.S.

Un problema que se repite desde hace años

La situación no es nueva. Vecinos de José Santacana, Teniente Riera, Teniente Maroto y Segismundo Moret, todas ellas calles próximas al mercado municipal, llevan años denunciando peleas, consumo de alcohol en la vía pública y episodios de inseguridad.

Estas calles forman parte del histórico barrio de La Caridad, también conocido como barrio del Carmen, un área muy transitada por su proximidad al puerto. Los residentes aseguran que la zona sufre desde hace tiempo un aumento de indigentes, pequeños puntos de venta de droga y concentraciones de personas que consumen alcohol o estupefacientes en la calle. A ello se suma, según denuncian, la presencia de viajeros de paso que se alojan en hostales, clubes y pisos de alquiler, algunos de los cuales —afirman— están vinculados a la prostitución.

En 2022 el Ayuntamiento instaló cámaras de vigilancia en distintos puntos del barrio, una medida que pretendía mejorar la seguridad en la zona. Sin embargo, los vecinos consideran que la situación apenas ha cambiado. “Seguimos teniendo peleas, basura tirada y gente orinando en los portales”, lamentan algunos residentes, que aseguran sentirse desatendidos pese a las quejas reiteradas.

Ante este nuevo episodio de violencia, los vecinos piden al Ayuntamiento y a las fuerzas de seguridad reforzar la vigilancia en el entorno del mercado y en las calles colindantes. “Lo único que pedimos es poder salir de casa con tranquilidad”, resume una residente. “No puede ser que por decirle a alguien que no orine en tu puerta acabes en el ambulatorio con un golpe en la cabeza”.