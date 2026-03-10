Vecinos de Los Camarotes denuncian su aislamiento peatonal y reclaman una solución urgente a la pasarela sobre el río Pícaro

Los vecinos de la urbanización Los Camarotes, en Algeciras, han presentado ante el Ayuntamiento una solicitud formal para reclamar una actuación urgente que restablezca un acceso peatonal seguro con el barrio de Getares, del que se encuentran aislados desde el cierre de la pasarela sobre el río Pícaro desde hace más de un año. El Ayuntamiento adjudicó en noviembre de 2025 el contrato para evitar el colapso de la estructura por 233.074,24, pero en enero anunció que había decidido sustituir por completo el actual puente sobre el río Pícaro por una nueva pasarela tras constatar movimientos en la existente ante el riesgo de colapso, que podría agravarse con la llegada de nuevas lluvias.

En el escrito que han registrado en el Consistorio, los residentes en la fase 4 de Los Camarotes recuerdan que desde el cierre de la pasarela por riesgo estructural, se han quedado sin un itinerario seguro para desplazarse a pie hacia la zona de servicios más cercana a sus viviendas. El cierre de la estructura obliga actualmente a los vecinos -entre ellos menores, personas mayores y personas con movilidad reducida- a caminar por una carretera sin acera, sin iluminación y con curvas pronunciadas, una situación que consideran peligrosa para la integridad de los peatones.

En el documento presentado señalan que el único acceso peatonal existente consiste en transitar por una vía con tráfico rodado y visibilidad limitada, circunstancia que supone un riesgo evidente. Las imágenes adjuntas a la solicitud muestran a peatones caminando por la calzada en tramos con curvas cerradas.

Aislamiento de servicios

La falta de un paso peatonal seguro ha provocado que muchos vecinos queden, según denuncian, “en la práctica aislados” de los servicios de Getares, donde se concentran comercios, paradas de transporte público, centros sanitarios y establecimientos hosteleros. Esto obliga en muchos casos a utilizar vehículos privados o taxis para trayectos que antes podían realizarse caminando, lo que genera un gasto añadido y limita la movilidad diaria de los residentes.

Los vecinos también lamentan que exista información pública contradictoria sobre el futuro de la pasarela, mientras la estructura original continúa deteriorándose. Durante el pasado verano se instaló una pasarela provisional de madera, pero esta fue retirada posteriormente ante el riesgo de crecidas del río.

En la solicitud presentada al Consistorio se plantean cuatro medidas concretas:

La elaboración de un informe técnico municipal sobre el estado de la pasarela.

Información sobre el proyecto de sustitución o rehabilitación, empresa adjudicataria y plazos de ejecución.

Medidas provisionales urgentes que permitan un acceso peatonal seguro mientras se ejecuta la solución definitiva.

Una respuesta formal conforme a la legislación vigente.

El escrito advierte además de que la situación podría derivar en responsabilidad patrimonial para la administración en caso de accidente, al obligar a los peatones a circular por una vía sin condiciones adecuadas de seguridad.

Los vecinos afectados consideran que la prolongación de esta situación resulta “difícilmente compatible con el principio de buena administración”, ya que, según afirma, el problema ha sido trasladado al Ayuntamiento en numerosas ocasiones sin que se haya adoptado una solución definitiva. En caso de no obtener una solución por parte del ayuntamiento, los vecinos se plantean presentar este escrito ante el Defensor del Pueblo Andaluz.

Sin noticias del puente desde enero

El Ayuntamiento de Algeciras anunció el pasado enero que sustituirá por completo el puente del río Pícaro por una nueva estructura tras detectarse nuevos movimientos en la pasarela existente y ante el riesgo de colapso. La delegada de Urbanismo y Vías y Obras, Yéssica Rodríguez, explicó que los técnicos municipales habían constatado desplazamientos en la estructura, lo que ha llevado a modificar el proyecto inicial para construir un nuevo puente anclado en tierra firme y no sobre el cauce del río, con el objetivo de evitar problemas ante posibles avenidas de agua.

Mientras se concreta el nuevo proyecto, los vecinos de Los Camarotes reclaman una solución provisional que garantice un acceso seguro a pie con Getares y ponga fin a una situación que aseguran arrastrar desde hace más de un año.