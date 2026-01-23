El Ayuntamiento de Algeciras sustituirá el puente del río Pícaro por una nueva estructura por motivos de seguridad

El Ayuntamiento de Algeciras ha decidido sustituir por completo el actual puente sobre el río Pícaro por una nueva estructura, tras constatar nuevos movimientos en la pasarela existente y ante el riesgo de colapso que podría agravarse con la llegada de nuevas lluvias. La medida se adopta priorizando la seguridad de las personas, según ha informado la teniente de alcalde delegada de Urbanismo y Vías y Obras, Yéssica Rodríguez.

La edil ha explicado que los técnicos municipales han detectado en las últimas semanas un nuevo desplazamiento de la estructura, lo que confirma que los problemas que motivaron el cierre del puente no han quedado resueltos de forma definitiva. En este escenario, y con previsiones meteorológicas adversas, no se descarta que los movimientos continúen o incluso que la estructura llegue a colapsar, por lo que se ha optado por una solución más segura y duradera.

La decisión supone modificar el proyecto de obras ya adjudicado, de manera consensuada entre el Ayuntamiento y la empresa adjudicataria. El cambio técnico más relevante será que el nuevo puente no estará pilotado sobre el cauce del río, sino que se anclará directamente en tierra firme, reduciendo así su vulnerabilidad frente a avenidas de agua y desplazamientos del terreno.

Rodríguez ha subrayado que “para este equipo de Gobierno, la seguridad de las personas es lo primero”, y ha anunciado que los vecinos afectados serán informados directamente en los próximos días de los cambios introducidos en el proyecto.

Un problema arrastrado desde hace casi un año

El puente peatonal del río Pícaro permanece cerrado desde el 20 de marzo de 2025 tras los graves daños sufridos durante los episodios de lluvias torrenciales. La estructura, con más de 25 años de antigüedad y un mantenimiento limitado, llegó a desplazarse varios centímetros en apenas una semana, obligando al Ayuntamiento a clausurar el paso de forma inmediata.

Ocho meses después del cierre, el Consistorio adjudicó en noviembre un contrato de 224.000 euros, dividido en tres lotes, para acometer actuaciones urgentes destinadas a evitar el colapso de la pasarela. Aquella intervención contemplaba el recalce de la cimentación, la sustitución parcial de la estructura metálica y la coordinación de seguridad y salud, como paso previo a la recuperación del tránsito peatonal.

Sin embargo, la persistencia de los movimientos detectados recientemente ha llevado a los técnicos municipales a reconsiderar la viabilidad de mantener la estructura original, optando finalmente por su sustitución completa como la solución más segura a medio y largo plazo.

Vecinos incomunicados y soluciones provisionales fallidas

El cierre del puente dejó prácticamente incomunicadas a unas 200 familias de la urbanización Los Camarotes de Getares, que perdieron su conexión peatonal directa con la calle Orión y el parque fluvial del Pícaro. En junio se instaló una pasarela provisional de madera en la antigua vía pecuaria Colada de la Torre, pero la solución resultó insuficiente por su falta de accesibilidad, y fue retirada en octubre ante el riesgo de que no resistiera la posible crecida del río ante episodios de lluvia intensa.

Con la sustitución definitiva del puente, el Ayuntamiento busca poner fin a una situación prolongada de inseguridad y aislamiento, garantizando una infraestructura más resistente y compatible con el futuro proyecto de restauración ambiental del parque fluvial, impulsado por Arcgisa y valorado en 1,2 millones de euros.

El Ayuntamiento insiste en que esta decisión, aunque supone un cambio relevante respecto a lo previsto inicialmente, responde exclusivamente a criterios técnicos y de protección ciudadana, y permitirá avanzar hacia una solución definitiva para uno de los puntos más sensibles del entorno del río Pícaro.