Vecinos de Los Arcos de la Bajadilla denuncian abandono por parte del Ayuntamiento de Algeciras

Los vecinos de la urbanización Los Arcos de la Bajadilla en Algeciras, denuncian el estado de abandono que sufre su entorno desde hace meses. A través de un comunicado, un portavoz vecinal —presidente del bloque 8— expone la preocupación creciente entre los residentes por la acumulación de basura, el mal estado del mobiliario urbano y la falta de mantenimiento general en sus calles.

Según relatan, hace tiempo que no se ven operarios de limpieza en la zona, lo que ha provocado un fuerte olor en las papeleras, aceras sucias y una imagen de dejadez que consideran "insoportable". A ello se suman otras deficiencias como la falta de poda de árboles, farolas con bombillas fundidas que no se reponen y señales de tráfico borradas por el paso del tiempo.

"Es una vergüenza que paguemos impuestos al Ayuntamiento y no cumplan con el mínimo de limpieza", lamenta el portavoz, quien destaca que la única zona atendida con regularidad es la glorieta de la Bajadilla y los pisos cercanos a la calle Miguel Ángel Blanco. "El resto de la barriada no existe para ellos", añade.

Los vecinos aseguran haber trasladado sus quejas al concejal de Limpieza, Vicente Palomares, sin haber recibido respuesta ni solución hasta el momento. Por ello, exigen una actuación inmediata y una planificación de servicios que incluya a todos los barrios por igual.