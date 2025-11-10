Una vecina denuncia la ocupación de otro residente de parte del parque infantil Fénix en Getares

María del Carmen Rodríguez Deckler, vecina del barrio de Getares, en Algeciras, ha vuelto a denunciar el deterioro progresivo del parque infantil Fénix, situado en la entrada al aparcamiento principal de la playa, que además ha sido ocupado en parte por otro residente en la zona.

Según Rodríguez, aunque el Ayuntamiento reparó el suelo del parque hace poco más de un año tras las solicitudes de los padres, no se ha actuado frente a un ocupamiento indebido que pone en riesgo la seguridad de los niños.

La vecina, que lleva tres años llevando a su nieto al parque, señala que un residente ha instalado un huerto privado y un trastero lleno de chatarra dentro del recinto, generando un espacio peligroso con hierros oxidados, alambres, vidrios y muebles rotos. “El huerto cada vez es más grande y, para mantener a los niños alejados, este vecino acumula más basura, lo que ha provocado la proliferación de ratas”, explica Rodríguez.

Además, zonas que antes eran de juego ahora están cercadas, acercándose progresivamente a la zona destinada a los niños. La vecina asegura que ha presentado denuncia policial y ha informado al Ayuntamiento de la situación, pero hasta el momento no se ha producido ninguna intervención para resolver el problema.

El caso pone de relieve la necesidad de reforzar la vigilancia y protección de los espacios públicos infantiles en la ciudad, garantizando que los menores puedan disfrutar de ellos con seguridad.