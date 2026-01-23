Valero (IU) exige medidas para combatir la desigualdad en el Campo de Gibraltar y respalda la regulación del alquiler

El diputado y coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, Toni Valero, reclamó un “tratamiento integral” para el Campo de Gibraltar, con especial atención a Algeciras, para hacer frente de manera efectiva al narcotráfico y a la profunda desigualdad social que afecta a la comarca. Acompañado por la parlamentaria de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, Valero denunció durante una jornada de trabajo en la zona que la Junta de Andalucía no ha avanzado “ni un centímetro” en la aplicación de las 112 medidas para paliar los efectos del Brexit y que fueron anunciadas en 2024. Estas medidas incluían inversiones en empleo, educación, sanidad, servicios sociales e infraestructuras, y fueron presentadas con gran publicidad, pero hasta ahora “no se ha materializado ninguna mejora real para los ciudadanos”, afirmó.

Según el dirigente de IU, sin un compromiso sostenido de la administración autonómica, será imposible abordar los problemas estructurales que afectan a la ciudadanía. “Creemos que si no se interviene integralmente con inversiones públicas en esta comarca, especialmente en Algeciras, difícilmente podremos hablar de erradicar los principales problemas que afectan a la población”, señaló.

Valero también criticó la estigmatización que sufre el Campo de Gibraltar por su vinculación con la criminalidad y el narcotráfico. “Es profundamente injusto que se señale a estas comarcas por los índices de criminalidad o por la presencia del narcotráfico, cuando quienes se lucran de este negocio ilícito viven en grandes mansiones en la Costa del Sol y en otros lugares muy lejanos”, subrayó. Lamentablemente, el estigma recae sobre las poblaciones trabajadoras, que sufren la desigualdad y la vulnerabilidad social, condiciones que se convierten en caldo de cultivo de actividades ilícitas.

Intervención en el alquiler

Durante su intervención, Valero también se refirió a la reciente sentencia del Tribunal Supremo que avala la intervención de los precios del alquiler, aplicada en 2022. A su juicio, el fallo confirma que regular el mercado del alquiler es “necesario, legítimo y lícito” y supone un freno a la especulación inmobiliaria. El diputado defendió además la prórroga de los contratos de alquiler que vencen en 2026, destacando que garantizar el acceso a la vivienda es uno de los problemas más acuciantes de Andalucía y de España.

En este contexto, Valero criticó al Partido Popular y al presidente de la Junta, Juanma Moreno, por no aplicar la ley de vivienda en Andalucía, que permitiría controlar los precios del alquiler. Según sus datos, en los últimos cinco años los precios de alquiler en la comunidad han aumentado de media un 50%, lo que hace aún más urgente la intervención de la administración pública para proteger a los ciudadanos frente a la especulación.

El coordinador general de IU concluyó señalando que el Campo de Gibraltar debe ser una prioridad constante en la agenda política, debido a la combinación de desigualdad social y oportunidades económicas que presenta. “Este territorio tiene un enorme potencial que no está siendo tratado como merece. Solo con inversiones sostenidas y políticas públicas integrales podremos mejorar la calidad de vida de sus habitantes y ofrecerles alternativas reales al narcotráfico”, afirmó.