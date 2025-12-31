Última llamada para las compras: Algeciras se lanza al mercado antes de las uvas

A tan solo unas horas de la Nochevieja, el mercado Torroja-Sánchez Arcas de Algeciras , como los del resto del Campo de Gibraltar, han vivido este miércoles una jornada de intenso movimiento, con muchas personas haciendo las compras de última hora para las cenas y celebraciones de fin de año.

Entre los pasillos, marisco y pescado fresco, embutidos y productos gourmet han sido los protagonistas de la demanda. Muchos clientes buscaban completar la cena con langostinos, gambas o mejillones, mientras otros optaban por tablas de embutidos selectos y quesos de calidad para complementar los menús festivos. También se han vendido productos especiales para sorprender en la mesa, como conservas gourmet o vinos algo más especiales para la ocasión.

El ambiente en el mercado ha sido animado y festivo, con familias enteras recorriendo los puestos, comparando precios y aprovechando las recomendaciones de los vendedores. Los comerciantes han destacado el flujo constante de clientes durante toda la mañana, especialmente quienes dejaban las compras para última hora, confiando en la frescura de los productos que ofrece el mercado.

En estas últimas horas antes de la Nochevieja, el Torroja-Sánchez Arcas se convierte en un punto de encuentro indispensable para quienes quieren disfrutar de una mesa bien surtida y de calidad, apoyando al mismo tiempo al comercio local.