El TSJA condena a un acusado y absuelve a otros tres por el asalto a una casa disfrazados de guardias civiles en Algeciras

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) ha dictado sentencia en apelación sobre el asalto ocurrido en abril de 2018 en una vivienda ubicada en la calle Plutón de la barriada de San García (Algeciras), en el que un grupo de personas simuló ser agentes de la Guardia Civil para intentar robar un cargamento de droga. Los narcotraficantes retuvieron a las dos personas que vivían en la casa y les reclamaron una supuesta mercancía al confundirlos con narcotraficantes. El fallo condena únicamente a uno de los acusados, Hicham A., a más de seis años de prisión. y absuelve al resto por falta de pruebas suficientes.

Según la resolución, los hechos ocurrieron la noche del 2 de abril de 2018, cuando varias personas encapuchadas, vestidas con chalecos identificativos de la Guardia Civil y utilizando un vehículo con luz rotativa azul simulada, irrumpieron violentamente en un domicilio. Tras fracturar la puerta de entrada con una maza, redujeron a los moradores, atando con bridas a uno de ellos y reteniendo a su pareja, que se encontraba embarazada, mientras registraban la vivienda en busca de una supuesta “mercancía”.

Material intervenido a los narcos. / E.S.

Dos agentes fuera de servicio de la Comisaría de la Policía Nacional de Algeciras que se encontraban en el lugar vieron los hechos y observaron una actitud y un modo de proceder que difería de los procedimientos de la Guardia Civil, por lo que contactaron con la sala del 091 para realizar las comprobaciones oportunas. Tras verificar que no se estaba llevando a cabo ningún dispositivo policial en esa zona y ante la posibilidad de que se estuviese produciendo un vuelco de droga, se dirigieron al lugar varias dotaciones policiales. Entonces los asaltantes emprendieron la huida y se inició una persecución en la que pusieron en peligro la integridad de viandantes y de los agentes. El dispositivo de cierre que se estableció de inmediato dio como resultado la detención de un hombre, Hicham A.

El tribunal considera probado que esta persona participó en los hechos y lo condena como autor de dos delitos de detención ilegal agravados por simulación de función pública, un delito de uso de documento oficial falso y un delito leve de daños. No obstante, aprecia la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, al haberse prolongado el procedimiento durante casi siete años. La pena impuesta asciende a seis años y dos días de prisión por las detenciones ilegales, además de tres meses de prisión y multa por el uso de documentación falsa y un mes de multa por los daños.

En cambio, el TSJA absuelve a Naufel C. G., Mohamed L. A. A. y Sergio G. Q., revocando así sus condenas dictadas en primera instancia por la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Algeciras. La Sala concluye que la única prueba de cargo contra ellos consistía en reconocimientos policiales realizados días después de los hechos en condiciones de escasa fiabilidad, sin corroboración suficiente en el juicio oral, lo que vulnera el principio constitucional de presunción de inocencia.

Asimismo, se confirma la absolución previa de Rachid G., al no quedar acreditada su participación pese a la aparición de restos de ADN en uno de los vehículos utilizados.

El tribunal ordena la puesta en libertad inmediata de Naufel C. G., que se encontraba en prisión provisional, y declara de oficio las costas procesales correspondientes a los acusados absueltos. Contra la sentencia cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.