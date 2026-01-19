Tres años de la misteriosa desaparición en Algeciras del tarifeño Eulogio José Pérez

Este lunes 19 de enero se han cumplido tres años de la desaparición en Algeciras del tarifeño Eulogio José Pérez Castillo, un hombre que sigue siendo buscado por su familia a través de las diferentes asociaciones y colectivos que colaboran para tratar de ayudar en casos de desapariciones o personas perdidas.

Eulogio José Pérez fue visto el día de su misteriosa desaparición saliendo del Hospital Universitario Punta de Europa de Algeciras. Desde entonces lo han buscado sin éxito en la ciudad y el resto del Campo de Gibraltar.

La Fundación Europea por las Personas Desaparecidas QuiénSabeDónde global, fundada por Paco Lobatón, ha recordado en sus redes sociales la desaparición de Eulogio y ha vuelto a pedir la colaboración ciudadana para encontrar a este hombre de 51 años, 155 centímetros de altura, corpulento y pelo negro liso.

QSD Desaparecidos y otros colectivos como la Asociación Alerta SOS Desaparecidos que ayudan en la búsqueda recuerdan que ante cualquier indicio o información, pueden contactar con la Guardia Civil o a través de @sosdesaparecido o www.cndes.es.