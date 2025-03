Estos son los trenes suspendidos este lunes 17 de marzo en Algeciras por la huelga de Renfe y Adif

Algeciras/Los sindicatos han convocado para el próximo lunes 17 de marzo la primera de las siete jornadas de huelga en los servicios de Renfe, lo que afectará a diversos servicios que partan y lleguen a la estación de Algeciras durante toda la jornada. Este paro afectará a toda la jornada con diversa incidencia. Además, también habrá huelga o paros parciales los días 19, 24, 26 y 28 de marzo, y 1 y 3 de abril.

En este lunes 17 de marzo, se verán cancelados trenes de Cercanías, Media Distancia y Alvia. Así, la resolución de del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dictado los servicios mínimos para esta jornada.

Entre las rutas que han sido suspendidas están algunas de las que unen Algeciras con la capital de España. No saldrán desde Madrid los trenes de las 6:11, las 10:35 y las 16:35. El comunicado de Renfe advierte que estos ferrocarriles "no circulan" con "motivo de la huelga". "Si ya tenías billete, te hemos reservado una plaza, sin que tengas que hacer ningún cambio, en tren 2123 con salida de Malaga 11:59, Antequera SA 12:17, Puente Genil 12:25, Cordoba 12:50, Puertollano 13:31, Ciudad Real 13:44 y Madrid PA 14:50. En caso de haber adquirido un billete con enlace con otro tren, consulte la afectación en ambos trenes. Si no te interesa esta opción, puedes cambiar o anular tu billete sin coste", avisa. El único modo directo es el tren de las 8:05 desde Atocha.

Para el trayecto desde Algeciras hasta Madrid sólo hay a la venta billetes para las 15:52, que llega a la capital a las 21:20 si no hay atrasos. Los trenes de las 5:55 y las 10:17 están cancelados.

Esta huelga de Renfe y Adif en todo el país la han convocado los sindicatos por la falta de acuerdo con el traspaso del servicio de Rodalies de Cataluña a la Generalitat y la privatización parcial de Mercancías. Ante este escenario, el Ministerio de Transportes ha fijado servicios mínimos de hasta el 81% en Alta Velocidad y del 75% en Media Distancia y Cercanías en horas punta, en el resto del día se reducirán al 50%.

La Organización de Consumidores de Usuarios (OCU) recuerda que los viajeros tienen derechos ante este tipo de situaciones. Si Renfe avisa al viajero con al menos 48 horas de antelación, "la empresa ferroviaria estará obligada a proporcionarle transporte en otro tren u otro modo de transporte, en condiciones equivalentes a las pactadas o a devolverle el precio pagado por el servicio", señala. En el caso de que le informen al pasajero de la cancelación del viaje en las cuatro horas previas a la fijada para su inicio, Renfe estará obligada de indemnizarle por el doble del importe del billete.