El tren entre Algeciras y Madrid acumula un retraso de tres horas por una nueva avería

El tren que une Algeciras con Madrid ha vuelto a sufrir un retraso este lunes. Según ha denunciado el alcalde algecireño, José Ignacio Landaluce, el tren ha estado parado más de tres horas en algún punto de la provincia de Córdoba por una avería técnica.

"La semana pasada fueron unos 40 minutos y a los pasajeros les dieron una botella de agua. Ahora es más tiempo y será un bocadillo. Es de vergüenza, insufrible y algo que no se puede permitir. Es el tren más viejo de España, que tiene cautivos a los pasajeros porque no tienen otra forma de venir que no sea esa o meterse muchas horas en un autobús", señala Landaluce.

"Además es caro y cuando los maquinistas tienen que hacer paradas, la única línea en a que no hay maquinistas suplentes es en la Algeciras-Madrid. El Gobierno de España tiene que atender esta necesidad que tenemos en la línea férrea. Esto ya pasa de castaño oscuro", lamenta el regidor.