El tren Madrid-Algeciras sale de Atocha con casi tres horas de retraso

El tren que une Algeciras con Madrid ha vuelto a sufrir una avería este domingo. En esta ocasión ha sido el Altaria que salió a las 15:05 desde la estación de Atocha, que se ha averiado después de recorrer unos pocos kilómetros. Hasta las 17:50, dos horas y 45 minutos después, los viajeros tuvieron que aguardar a que el convoy regresara a la estación para cambiar de locomotora y poner de nuevo rumbo a Algeciras.

A la molestia de tener que esperar casi tres horas para que el tren saliera de La Línea, los viajeros tienen que sumar el hecho de que el tramo entre la estación de Jimena y la de Algeciras deben hacerlo en autobús debido a las obras que se acometen entre Los Barrios y Castellar, que se extenderán hasta el 25 de marzo.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, lamentó una nueva incidencia en el tren que une la ciudad con Madrid. "El ministro de Fomento y Renfe tienen su particular forma de celebrar el 8-M con otra nueva avería del tren, que se ha parado a un kilómetro de salir de Madrid y ha necesitado más de una hora estando en la misma estación de Atocha. Es lo que significa la desidia, el abandono de Andalucía y del Campo de Gibraltar porque saben perfectamente que ni a los viajeros se les puede hacer esa faena y al transporte de mercancías no se le puede condenar a que no sea competitivo con lo que representa para el futuro del Puerto de Algeciras y para la industria de la Bahía", afirmó el regidor.

"Esto se suma a la incomodidad de tener que bajarse en Jimena para tener que coger autobuses. Si esto no es desidia y abandono, es una injusticia hacia un territorio respecto a otros de España, como el País Vasco, Cataluña o Valencia, donde con unos presupuestos prorrogados sí se puede invertir cientos de millones en infraestructuras, y resulta que aquí no se ha podido hacer al ritmo que necesitan las obras de mejora, que tenían que estar terminadas en 2020 y con una de las subestaciones ya finalizada, con todo preparado para ser más competitivos", sentenció el regidor.