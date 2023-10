El tren entre Algeciras y Madrid, a retraso por día

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha denunciado este miércoles dos nuevos retrasos en el tren directo entre la ciudad y Madrid. El primer edil ha mostrado su hartazgo por una situación que "se repite cada día" desde que el ferrocarril recuperó la línea directa con la capital el pasado martes, 17 de octubre, después de cuatro meses y medio cortada por unas obras realizadas en la provincia de Córdoba.

"Llevamos nueve días desde que se recuperó la conexión, tras cinco meses de estar interrumpida la línea directa y tener que utilizar autobuses, pus bien, nueve de nueve. Hoy (por este miércoles), el tren que ha salido al mediodía para Madrid ha llegado con tres cuartos de hora de retraso y el que ha salido de Madrid para Algeciras ha llegado con una hora de retraso", ha asegurado Landaluce.

"Díganme si esto no es para protestar, si no es para estar hartos", ha criticado. "Además no vemos ningún movimiento, Renfe y el Gobierno no están moviendo ni un dedo para evitar estas situaciones que provocan tantísimas molestias a los viajeros", ha clamado el alcalde de Algeciras.