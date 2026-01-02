Algeciras se vuelca un año más con el tradicional roscón de Reyes solidario

La confluencia entre la avenida Blas Infante y la calle Convento, en Algeciras, se ha convertido este viernes por la tarde de últimas compras en punto de encuentro para la solidaridad con la celebración del roscón de Reyes solidario, una iniciativa benéfica que ha reunido a numerosos vecinos en torno a uno de los dulces más tradicionales de estas fechas.

El evento, organizado por Apymeal con la colaboración del Ayuntamiento, se ha desarrollado a partir de las cinco de la tarde y ha tenido un claro objetivo solidario: recaudar fondos a beneficio de la asociación Bandera Rosa, entidad vinculada a distintas causas sociales.

Desde primera hora de la tarde, el ambiente festivo y familiar ha marcado la jornada. El reparto del roscón ha servido como excusa perfecta para adelantar la celebración de los Reyes Magos y, al mismo tiempo, para fomentar la participación ciudadana en una causa benéfica, combinando tradición navideña y compromiso social.

La organización ha subrayado el carácter solidario del encuentro, concebido como una acción de apoyo directo a Bandera Rosa, al tiempo que se dinamiza el centro de Algeciras durante las fiestas navideñas. La implicación del tejido asociativo local y el respaldo institucional han contribuido a consolidar esta propuesta como una cita que aúna tradición, solidaridad y convivencia ciudadana en los primeros días del año.