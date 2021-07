“trabajamos para mejorar la vida de las personas con trastorno mental grave”

Fundación Cepsa celebró, como cada mes de noviembre, los Premios al Valor Social, unos galardones que quieren potenciar iniciativas que mejoren el bienestar de personas pertenecientes a todo tipo de colectivos. Estos premios son un pilar de la Fundación y ayudan a promover los valores solidarios de aquellos que forman Cepsa y los entornos en los que opera. Desde 2005, los Premios al Valor Social han permitido desarrollar más de 360 proyectos en los que cerca de 60.000 personas han podido mejorar sus condiciones de vida.

Una de las premiadas en la edición del año pasado ha sido Afemen, una asociación de familiares y personas con enfermedad mental grave de la provincia de Cádiz. Hablamos con Manuel Martínez Hernández, presidente.

–Han recibido uno de los galardones de los Premios al Valor Social de la Fundación Cepsa. ¿Cómo se sienten?

–Nos sentimos muy agradecidos a Fundación Cepsa porque este premio supone una ayuda importante y necesaria para favorecer la integración social de las personas con trastorno mental grave y al mismo tiempo puedan tener una mejor recuperación funcional y social en su día a día.

–Desde 1990 ayudando a personas con enfermedad mental grave y a sus familias. Hábleme un poco del día a día en Afemen...

–Nuestro día a día en la asociación es trabajar con mucha ilusión, ganas y compromiso para mejorar la calidad de vida de las personas con trastorno mental grave y sus familias. Afemen gestiona y lleva a cabo un amplio abanico de programas de apoyo social para ayudar a nuestro colectivo. Todo ello ha posibilitado que desarrollemos programas ocupacionales, formativos, culturales, deportivos, de ocio y tiempo libre con el objetivo de promover la autonomía personal y el funcionamiento social de los usuarios. Y además, nos ha permitido ofrecer asesoramiento y apoyo psicológico a sus familiares. En definitiva, trabajamos por la recuperación y la inclusión social de los nuestros. El apoyo, orientación y asesoramiento a la familia es fundamental y necesario, ya que pueden ser los mejores aliados en el proceso terapéutico y de recuperación. En la mayoría de las ocasiones, no entienden que pasa cuando aparece la enfermedad, que afecta al comportamiento, al pensamiento, a la convivencia familiar... No se sabe cómo actuar ni a quién acudir, por eso tenemos Grupos de Autoayuda y Escuela de Familias. Cuanto mayor sea su conocimiento sobre la enfermedad y los recursos existentes, su apoyo puede ser mayor. Una lucha diaria a la que nos tenemos que enfrentar es con la administración para garantizar que los recursos se puedan mantener, es una responsabilidad muy grande que requiere un gran esfuerzo personal.

–La intervención sanitaria (medicación y psicoterapia) es fundamental, pero las medidas de apoyo social son indispensables, ¿no?

–Cuando una persona padece un problema grave de salud mental es atendido por los servicios públicos, que le pueden imponer un tratamiento. El sistema sanitario trabaja para que la persona que padece el problema, adquiera conciencia de enfermedad, adherencia al tratamiento farmacológico y con ello se estabilice su sintomatología. Pero, tan necesario como esto, resultan las medidas de apoyo social, encaminadas a la recuperación de las capacidades funcionales y a su integración social. Este último campo es en el que trabaja Afemen, de manera coordinada con los servicios de salud mental del SAS y con Fundación Faisem. Nuestra asociación organiza viajes, imparte talleres de hábitos de vida saludables, habilidades sociales, estimulación cognitiva, expresión artística, actividades deportivas, visitas culturales, etc.

–¿Cómo ha llevado la asociación estos tiempos de crisis sanitaria?

–Desde la declaración del estado de alarma, en nuestra asociación, suspendimos la actividad de los programas que se llevaban a cabo de manera presencial. A pesar de ello, no dejamos de desarrollar nuestra labor a través de nuevas herramientas de comunicación y trabajo telemático para que, tanto las personas con trastorno mental grave como sus familias, se sintieran apoyadas. Los trabajadores de la asociación hicieron un esfuerzo por mantener el contacto con las personas usuarias para animarlas y apoyarlas. De esta manera, pudieron contribuir a que no se sintieran solas, además de aportar información realista sobre la evolución de la pandemia y sobre las medidas de prevención, con objeto de reducir la angustia que esta situación pudiera provocar. Por parte de las psicólogas también se realizó un seguimiento de las familias, muchas de las cuales necesitaron apoyo emocional. A partir de Junio volvió la actividad presencial ajustada a las circunstancias de la pandemia y con una atención personalizada por nuestros profesionales. El confinamiento ha dejado al descubierto muchas necesidades. Hay muchas personas que han sufrido y todo esto deja en evidencia las necesidades de recursos que existen. La salud mental ha estado históricamente en el vagón de cola de los servicios sanitarios y aunque se ha avanzado mucho en las últimas décadas, la Administración no cubre todas las necesidades de estas personas.

–Tienen multitud de programas para usuarios y, entre ellos, un programa vacacional. ¿En qué consiste?

–El programa vacacional pretende potenciar la inclusión social de las personas con trastorno mental grave, favoreciendo su funcionamiento social y autonomía personal y mejorando su calidad de vida y su salud. Trata también de apoyar a las familias, procurándoles un descanso temporal. Todo ello en una actividad que combina cultura, ocio y tiempo libre. En Afemen se llevan a cabo dos programas vacacionales al año. Por un lado, un primer programa, a través del Imserso, y organizado por la Confederación Salud Mental España. Por otro lado, el programa vacacional Conoce tu Tierra, que es específico de la Junta de Andalucía. Se llevan a cabo en las residencias de tiempo libre. Andalucía es una de las pocas comunidades autónomas que aún mantiene una red de residencias de este tipo, lo que permite disfrutar de vacaciones a precios económicos.

–El objetivo claro es fomentar la atención comunitaria en salud mental, pero ¿qué más objetivos hay?

–En su trayectoria hasta la fecha actual, Afemen ha trabajado con el objetivo de generar compromisos por parte de las distintas administraciones para que contribuyan a la mejora de la atención en el ámbito de la salud mental. Desde nuestra constitución, hace casi tres décadas, hemos representado a este colectivo ante la Junta de Andalucía, Ayuntamientos, Justicia, Centros Penitenciarios... defendiendo sus derechos. También dedicamos parte de nuestra labor a promover la concienciación y sensibilización social hacia la enfermedad mental, dando visibilidad a las dificultades y carencias que padece este colectivo y normalizando su situación. Comparecemos en múltiples ocasiones en los medios de comunicación para contribuir a la lucha contra el estigma. Esa losa que hace que las personas con trastorno mental grave sufran, además de las limitaciones de la propia enfermedad, la discriminación debido a los prejuicios negativos asociados a su patología. Entre las actividades que llevamos a cabo están las siguientes: Jornadas sobre salud mental, celebración del Día mundial de la salud mental el 10 de octubre, campañas de información y sensibilización en colegios e institutos, la realización de cursos de formación y promoción del voluntariado, etc. Por otro lado, trabajamos conjuntamente con los profesionales de los Centros Penitenciarios de la provincia y del Servicio Andaluz de Salud para colaborar en la atención a las personas con trastorno mental grave internas en los mismos y su posterior reincorporación social.